TILTALT: Kevin Spacey, her utenfor Central Criminal Court i London torsdag.

Kevin Spacey mistet hovedrolle

Overgrepstiltalte Kevin Spacey (62) skal likevel ikke spille i storfilmen «1242 – Gateway to the West».

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Amerikanske Spacey skulle fylle hovedrollen i det historiske dramaet, men like etter at filmprosjektet ble kunngjort i vår, kom nyheten om at han er siktet for overgrep i England.

Nå er den Oscar-belønnede filmstjernen ute av prosjektet. Årsaken er nettopp at 62-åringen denne uken formelt ble tiltalt for fire overgrep mot tre menn i perioden 2005–2013.

Filmprodusent Bill Chamberlain bekrefter overfor Variety at Spacey vil bli erstattet av en annen skuespiller, men hvem som stepper inn i hovedrollen, er foreløpig ikke bestemt. Forhandlinger pågår.

Må vente ett år på rettssak

Spacey er blant annet siktet for å ha fått en person til «å delta i penetrerende seksuelle aktiviteter uten samtykke».

Selv nekter Spacey skyld i anklagene. Så sent som torsdag møtte han i retten i London og gjentok der at han hevder han er uskyldig.

Rettssaken er berammet til juni neste år.

Les også Kevin Spacey i retten: Nekter all skyld Den amerikanske filmstjernen (62) er siktet for seksuelle overgrep mot tre menn.

«1242 – Gateway to the West» handler om barnebarnet til Djengis Khan, Batu Khan. Batu Khan ble valgt til leder for den vestlige delen av det mongolske riket.

Spacey skulle fylle rollen som kardinal Cesareani, en utsending fra Paven, som ankommer et ungarsk fort idet Batu planlegger et siste angrep som potensielt sett kan åpne for en invasjon av Europa.

Filmen har ifølge Variety et budsjett på mellom 100 og 250 millioner kroner. Innspillingen starter i oktober.

Spacey mistet en rekke roller da anklagene begynte å strømme på i 2017, blant annet fra åtte ansatte i staben bak Netflix-serien «House of Cards», der Spacey spilte hovedrollen. Spacey ble sparket fra serien før siste sesong.

Tilbakeblikk på da VG møtte Spacey på «House of Cards»-premieren – før nedturen: