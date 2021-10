FESTKLAR: Renate Reinsve.

Renate Reinsve om norsk Oscar-løft: − Fantastisk!

På vei inn til premierefesten for «Verdens verste menneske» jubler den bejublede skuespilleren for filmens siste steg mot Oscar-prisutdelingen.

Av Thomas Talseth

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er fantastisk, det blir så spennende, sier Renate Reinsve til VG på vei inn i salen på Klingenberg kino i Oslo.

Der er det i kveld premierefest for Joachim Triers nye film, «Verdens verste menneske». Den har allerede skjenket 33 år gamle Reinsve prisen for beste kvinnelige hovedrolle under Cannes-festivalen.

Kort tid før premieren kom det melding fra Norsk filminstitutt om at filmen er plukket ut som en av tre den norske Oscarkomiteen mener kan ha mulighet til å vinne en Oscar ved neste utdeling, 27. mars 2022.

– Jeg prøver å forstå hele systemet, jeg har ikke forstått det enda, men det er veldig fantastisk å være på kortlisten, sier Reinsve.

– Stor ting

Hun svarer både ja og nei på hvorvidt hun har landet etter Cannes-kudosen.

– Det er en så stor ting, det største som kunne skje. Oscar er selvfølgelig mer kommersielt, men Cannes-prisen har en helt annen prestisje.

Noen Oscar-pris tør hun ikke håpe for mye på ennå.

– Jeg er veldig fornøyd, og alt som skjer herfra er jo ... det blir bare veldig spennende å se.

De øvrige filmene på den norske kortlisten til Oscar er «Den største forbrytelsen», regissert av Eirik Svensson, og «Ninjababy» regissert av Yngvild Sve Flikke.

25. oktober blir en av disse tre utpekt til å representere Norge i konkurransen om Oscar for beste internasjonale film.