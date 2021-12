KLASSIKER: Mange må se Macaulay Culkin som Kevin McCallister før det blir ordentlig jul.

Du kårer tidenes julefilm

Den salige skjermtid nærmer seg, og VG vil kåre tidenes julefilm. Hvilken film gir best bjelleklang og mest julefølelse? Vi kjører turnering frem til den mest julete av de julete er kåret.

Over ti år er gått siden VG sist ba leserne kåre tidenes julefilm. Nå er det på tide med en oppdatering.

Den gang valgte VGs filmredaksjon ut 30 filmer fra 1940 til 2010 som leserne stemte frem sine favoritter fra (se alle i faktaboks nederst i saken).

PAR I JUL: Statsministeren (Hugh Grant) og hans tidligere sekretær (Martine McCutcheon) i «Love Actually».

Disse nådde topp-ti i 2010:

1. «Tre nøtter til Askepott» (1973) med 56,68 prosent av stemmene.

2. «Alene Hjemme» (1990) med 8,76 prosent.

3. «Love Actually» (2003) med 6,46 prosent.

4. «Reisen til julestjernen» (1976) med 5,51 prosent

5. «Hjelp, vi må på juleferie» (1989) med 4,10 prosent

6. «Bad Santa» (2003) med 2,77 prosent.

7. «Tante Pose» (1940) med 2,31 prosent.

8. «Polarekspressen» (2004) med 1,78 prosent.

9. «The Nightmare before Christmas» (1993) med 1,18 prosent

10. «It’s a Wonderful Life» (1946) med 0,96 prosent.

Julefilm-turnering

Originale «Tre nøtter til Askepott» gikk altså av med en veldig klar seier i 2010, men så har det kommet en hel haug av høytidsfilmer siden den gang – og ikke minst en helt ny «Askepott».

UTFORDRER: Astrid Smeplass i årets «Tre nøtter til Askepott».

Fram mot jul kjører vi en ny kåring – denne gang i turneringsstil. Du stemmer fram vinnerne nedover i denne saken - totalt seks dueller!

I denne første innledende runden stemmer dere fram seks favoritter fra den tidligere topplisten samt et oppsamlingsheat med glemte favoritter. Loddtrekning avgjør hvilke filmer som kniver mot hverandre.

I neste runde vil de nyere julefilmene kjempe mot hverandre, før vi lar vinnerne teste seg mot hverandre. Alle lesere oppfordres til å foreslå sine favoritter i kommentarfeltet under denne saken!

Et utvalg av disse vil bli plukket ut av filmjournalistene Benjamin Brekken og Ingvill Dybfest Dahl til neste runde.

Velg dine favoritter:

«Love Actually» (2004), Viaplay, Netflix, SF Anytime, iTunes

Denne flettverksfilmen både skrevet og regissert av Richard Curtis, satte en ny standard for feelgood-julefilmer. Vi følger en hel hær av ulykkelige britiske sjeler i tiden fram mot jul, og underveis krysses deres veier på ymse vis. Foruten et stjernelag med blant andre Hugh Grant, Emma Thompson, Liam Neeson, Colin Firth, Keira Knightley og Claudia Schiffer, byr filmen på både humor, absurditet og tårekanal-tirring.

JULEHIT: Bill Nighy som den fallerte popstjernen Billy Mack på en opptur i «Love Actually».

«Tante Pose» (1940), TV 2 Play, SF Anytime

Leif Sinding regisserte denne filmen han også skrev basert på Gabriel Scotts julefortelling. Her er den ugifte og upopulære Blanca, Tante Pose, i sentrum. Hun kommer på besøk til broren, sorenskriver Bals, i førjulstiden og havner raskt i klinsj med hans svigerfar og gjør livet generelt surt for både niesene som skal gifte seg og sakfører Plum som Tante Pose ønsker å gifte seg med.

Stem på din favoritt 1/6: «Love Actually» (2004) «Tante Pose» (1940)

«Tre nøtter til Askepott» (1973), iTunes

Opptil flere generasjoner nordmenn har vokst opp med denne tysktsjekkiske filmen om en svært aktiv og kapabel Askepott som gir prinsen motstand på flere områder. Den ble først sendt på NRK i 1975, og i 1978 ble Knut Risans fortellerstemme lagt over de originale stemmene.

ORIGINAL: Libuse Safránkova som Askepott i juleklassikeren «Tre nøtter til Askepott».

«Bad Santa» (2003), Viaplay, SF Anytime, iTunes, Telia Play

Terry Zwigoff hadde regi på denne som er kalt «julehaternes jubelfilm». Den fikk en toer i VG, men er flere ganger kommet med på listen over lesernes favoritt-julefilmer. Billy Bob Thornton spiller den politisk svært ukorrekte julenissen, som egentlig bare er ute etter å rane kjøpesentre på julaften.

Stem på din favoritt 2/6: «Tre nøtter til Askepott» (1973) «Bad Santa» (2003)

«Alene hjemme» (1990), Disney+, HBO Max, Netflix, Viaplay

Chris Columbus regisserte den første (og andre) filmen der Macaulay Culkin spiller Kevin McCallister, gutten som blir glemt igjen hjemme når hele familien reiser på juleferie til Paris. Det som begynner som en hjemme alene-fest, blir raskt skumlere når to innbruddstyver utfordrer husfreden. Dette slapstick-showet med ung helt har blitt en juletradisjon for mange.

ALENE-SJOKK: Macaulay Culkin spiller Kevin McCallister i «Alene hjemme».

«Reisen til julestjernen» (1976), SF Anytime, Telia Play, iTunes

Filmversjonen med Hanne Krogh, Knut Risan og Bente Børsum. Historien følger prinsesse Gulltopp, som blir lurt ut i skogen på julaften av sin onde onkel som vil arve tronen. Forsvinningen skaper landesorg, men en spådom sier at prinsessen vil vende tilbake når julestjernen skinner igjen.

Stem på din favoritt 3/6 «Reisen til julestjernen» (1976) «Alene hjemme» (1990)

«Polarekspressen» (2004)

Denne Oscar-nominerte animasjonsfilmen fra Robert Zemeckis fikk en femmer i VG, og handler om en togferd mot Nordpolen for å få levert julegaveønsket sitt til nissen selv. Ifølge anmelderen er det «i farten og i fjellene, de luftige farer, de nifse nestenulykker og svimlende landskap at «Polarekspressen» og dens digitalteknikk har sin styrke.».

ØNSKELISTEOVERREKKING: «Polarekspressen» tar deg med på en kald ferd mot Julenissen.

«The Nightmare Before Christmas»/«Et førjulsmareritt» (1993), Tv 2 Play, Disney+, Viaplay

Tim Burton har skrevet og produsert, og Heny Selick regissert denne alternative animerte julesagaen. Her tar Halloween-ekspert Jack Skellington grep om julen, noe som resulterer i at Julenissen blir kidnappet og barnas presanger potensielt dødelige. Det svinger av både animasjon, tekster og musikk i dette førjulsmarerittet stappet med sadistisk glede.

Stem på din favoritt 4/6 «Polarekspressen» (2004) «The Nightmare Before Christmas»/«Et førjulsmareritt» (1993)

«It's a Wonderful Life»/«Livet er vidunderlig» (1946)

Frank Capras julefortelling med James Stewart og Donna Reed, er en filmatisk inkarnasjon av alle de klissbløte klisjeene julen handler om. Forretningsmannen George Bailey har tapt alt, og tror han er mer verdt død enn levende. Men så kommer skytsengelen Clarence og viser ham hva han har betydd for alle menneskene i Bedford Falls.

KLASSIKER: Lionel Barrymore, Donna Reed og James Stewart i «Livet er vidunderlig».

«National Lampoon's Christmas Vacation»/«Hjelp, det er juleferie» (1989), Netflix, SF Anytime, iTunes, Telia Play

Den tredje i «Hjelp vi ...»-filmene. Som vanlig oppstår forviklinger når Chevy Chase inviterer hele den meget utvidede Griswald-familien til julefeiring. Du får også se unge versjoner av Juliette Lewis, Julia Louis-Dreyfus og Johnny Galecki.

Stem på din favoritt 5/6: «It's a Wonderful Life»/«Livet er vidunderlig» (1946) «National Lampoon's Christmas Vacation»/«Hjelp, det er juleferie» (1989)

«Die Hard»/«Aksjon skyskraper» (1988), Disney+, Viaplay, SF Anytime, iTunes

Denne legendariske actionfilmen har toppet flere favorittlister. At den regnes som en alternativ julefilm skyldes at New York-politimannen John McClane (Bruce Willis) havner midt i et voldsomt gisseldrama når han ankommer Los Angeles for å feire jul med kona. «Yippee ki-yay»!

TØFFING: Bruce Willis som John McClane i «Die Hard».

«The Long Kiss Goodnight» (1996), Viaplay, iTunes, SF Anytime

En ekstremt tøff Renny Harlin-film der Geena Davis og Samuel L. Jackson gir deg kaldblodig action mot et julevarmt bakteppe. Davis er den tilsynelatende omsorgsfulle husmoren Samantha Caine som forbereder seg til jul og har hukommelsestap som eneste problem. Men etter at hun blir gjenkjent i juleparaden, må hun jakte på sin tidligere identitet – noe som får skjelettene til å begynne å ramle ut av skapet.

Stem på din favoritt 6/6 «Die Hard»/«Operasjon skyskraper» (1988) «The Long Kiss Goodnight» (1996)

I neste runde stemmer du fram vinnerne blant nyere julefilmer. Husk å melde inn dine favoritter i kommentarfeltet under saken - vi tar med noen av deres forslag!