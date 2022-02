Kommentar

Derfor vinner «Verdens verste menneske» (minst) en Oscar

Av Morten Ståle Nilsen

Jeg kommer ikke til å spise hatten om jeg tar feil. Men jeg setter gjerne en tier på at «Verdens verste menneske» tar med seg en Oscar-statuett hjem.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det var da amerikanske filmkritikere presenterte sine Topp 10-lister for 2021 at undertegnede pustet lettet ut.

Joachim Triers «Verdens verste menneske» dukket opp på svært mange av dem. Så mange at jeg begynte å føle meg helt sikker på at filmen kom til å bli nominert til Oscar i kategorien Beste internasjonale film.

I dag ble det klart at den ikke bare er nominert i kategorien Beste internasjonale – men for Beste originalmanus også.

Det er en betydelig bragd. Så langt har ingen norsk spillefilm kommet før.

En statuett i Cannes for Beste kvinnelige skuespiller hjalp noe innmari på veien, selvsagt. All verdens BAFTA-priser og New York Critics Association Awards-priser likeså.

forrige







fullskjerm neste 1 av 5 Foto: ANDREA GJESTVANG / VG

Men Oscar er nå en gang Oscar, og det er en kjent sak at det å få Oscar til å se nærmere på det du har laget, sitter langt inne. Spesielt når filmen foregår på et språk som Oscar ikke snakker, og dessuten kan sies å ha sprunget ut en uavhengig og ikke utpreget «hollywoodsk» estetikk.

Nå som den er inne i varmen, er dette de viktigste årsakene til at jeg tror at «Verdens verste menneske» kommer til å reise hjem med minst én Oscar-statuett i bagasjen i mars:

* Den er lett å like. Ja, «Verdens verste menneske» er kommersiell. Visst leker Joachim Trier seg med inspirasjon han har fått fra «kunstfilmer» som normalt appellerer til et spesielt interessert publikum. Men i sitt hjertes hjerte er «Verdens verste menneske» en romantisk komedie (om enn med tragiske islett). Den beste romantiske komedien på mange år, vil jeg hevde.

* Renate Reinsve. Skuespilleren ble ikke nominert i kategorien Beste kvinnelige skuespiller. Det kunne hun godt ha blitt. Men sånn er livet – språkbarrieren var trolig det avgjørende her. Men Beste skuespiller i Cannes er det fineste plasteret på såret som tenkes kan, og faktum er at Reinsve gyver løs på Julie med apetitten til en som vet at hun kanskje aldri vil få en like god mulighet igjen. At roller som denne overhodet ikke gror på trær – i Norge eller noe sted. Det er umulig å forestille seg «Verdens verste menneske» uten henne.

* Julie er en karakter som mennesker av begge kjønn – og derimellom – kan identifisere seg med. En kvinnerolle skrevet av to menn (Trier og Eskil Vogt), utstyrt med de samme drømmene og håpene vi alle deler. Hva er mer universelt menneskelig enn å prøve og feile, og å ville så mye at man ikke vet hva man vil? Da undertegnede så «Verdens verste menneske» tenkte jeg hele tiden at Reinsve spilte mitt liv.

* Filmen er internasjonal. Her hjemme ble «Verdens verste menneske» lansert som den siste delen i Triers «Oslo-trilogi». Det er mest markedsføring og PR for det norske markedet – selv om filmen ganske riktig kan sees som vanvittig fin reklame for den norske hovedstaden. Men handlingen kunne ha utspilt seg i enhver noenlunde tettbebygd setting, og minner mye om den i en film Oscar-akademiet har elsket før: Woody Allens New York-romkom «Annie Hall» fra 1977.

Hva så med med konkurransen? Hard – spesielt i kategorien Beste internasjonale film.

Se video fra jubelscenene da Oscar-nominasjoner ble annonsert.

Undertegnede har ikke sett det danske animerte dokudramaet «Flee» eller «Lunana: A Yak in the Classroom» fra Bhutan. Men jeg tipper at «Verdens verste menneske» vil hamle opp med Paolo Sorrentinos «The Hand Of God», en Netflix-film som er severdig, men ikke blant den italienske regissørens aller beste.

Den hardeste nøtten blir etter alt å dømme japanske «Drive My Car» (som i motsetning til «Verdens verste menneske» også er nominert i Beste film). En mer formmessig «perfekt» og avklart film enn «Verdens verste menneske», vil enkelte mene. Men bare nesten like god – mener jeg.

Når det gjelder Beste originalmanus ville det være en absolutt skandale om den søplete «satiren» «Don’t Look Up» eller den sentimentale klisjéfesten «King Richard» vant.

Men verken Kenneth Branaghs «Belfast» eller Paul Thomas Andersons «Licorice Pizza» har vært å se i Norge ennå. Så det er ikke godt å si hvor sterke de er. (En ikke veldig «hot take» er at sistnevnte er god, og vil appellere til de samme akademi-medlemmene som «Verdens verste menneske»).

Det blir i det hele tatt i overkant spennende, dette her. For en nasjon som kun har vunnet Oscar to ganger – for «Kon-Tiki» (Beste dokumentar, 1951) og «Den danske dikteren» (Beste animerte kortfilm, 2006).

Og som har vært nominert i kategorien Beste internasjonale film bare fem ganger tidligere: «Ni liv» (1957), «Veiviseren» (1987), «Søndagsengler» (1996), «Elling» (2011) og «Kon-Tiki» (2012).

Jeg våger påstanden: Sjansen(e) har aldri har vært større enn i 2022. For det har aldri vært en bedre norsk film enn «Verdens verste menneske» i denne konkurransen.