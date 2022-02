LIVET ER EN BERG-OG DALBANE: Jennifer Lopez og Owen Wilson i «Marry Me».

Filmanmeldelse «Marry Me»: Da han kjedet henne

Tiden er inne for romantiske komedier. Men ikke denne.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

ROMANTISK KOMEDIE

«Marry Me»

USA. Tillatt for alle. Regi: Kat Coiro

Med: Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma, Chloe Coleman, Sarah Silverman, John Bradley

Kat Valdez (Jennifer Lopez) driver med det vi regner med at feterte popstjerner driver med. Får massasje og tar selfies, mottar blomster og går på premierer. Blir sponset i hue og ræva. Av og til skriver hun visstnok en «låt». Av og til – ja, relativt ofte, faktisk – gifter hun seg.

Denne gangen, den fjerde, er det den yngre latinopop-kjekkasen Bastian (Maluma) som er den utkårede. Han og Kat planlegger å gifte seg under en konsert i Madison Square Garden i New York, foran et betalende publikum og «20 millioner» som skal se dem på TV og internett der hjemme.

(Det er ikke sikkert at manusforfatterne bak «Marry Me» er klar over det. Men en popartist har faktisk giftet seg «live» i Madison Square Garden en gang. Nærmere bestemt funk-giganten Sly Stone, som ble smidd i hymens lenker der i juni 1974. Tro det eller ei, ekteskapet varte ikke lenge).

BRIDEZILLA: Jennifer Lopez i «Marry Me».

Den store dagen opprinner. Men akk! Det blir kaos, og ikke bare i kulissene. Sladderspalten i The New York Post, Page Six, kan avsløre at Bastian har hatt seg med en assistent bak Kats rygg. De har bilder og video. Valdez setter seg, som rimelig er, på bakbeina. Det blir ikke noe giftermål med Bastian!

Det som ikke er fullt så rimelig, er at hun gifter seg med en vilt fremmed mann i stedet. En fyr som tilfeldigvis befinner seg i konsertlokalet, som påheng for datteren Lou (Chloe Coleman) og arbeidskollegaen Parker (Sarah Silverman). Valdez ser mannen stå der, midt i salen, med en plakat det står «Marry Me» på, og bestemmer seg for å «ta en sjanse» og gifte seg med ham. Her og nå.

Slikt skjer ikke ofte. Selv ikke på film. Så mannen, den skilte mattelæreren Charlie Gilbert (Owen Wilson), bestemmer seg for å takke ja. Han er en snill og god mann. Passe flink til å fortelle dadjokes. En fyr som kan pakke matpakke. Han bedyrer at han «ikke er gøy», og har sine ord i behold.

BARE EN «HELT VANLIG» JENTE: Owen Wilson og Jennifer Lopez i «Marry Me».

Så – lykkelige alle sine dager? Om «følelser» oppstår «etter hvert»? Du skal ikke ha sett mange romantiske komedier for å klare å legge sammen 1 + 1 og få 3 her. Om du har sett «Notting Hill» (1999), en klassiker i sjangeren, vet du nøyaktig hva som skal skje.

«Marry Me» ender opp som et kostbart forsøk på å få Jennifer Lopez tilbake i showbiz-manesjen etter et kort, men sannsynligvis ufrivillig opphold (er den gjenopplivede romansen med ekskjæresten Bill Affleck en del av den samme PR-strategien?).

Vi får se henne synge. Vi får se henne danse. Vi får se henne trene. Vi får se henne være «fabulous at 52». Vi får se henne late som om hun har noe blant «vanlige folk» å gjøre. Vi får se henne «endre sosiale medier-narrativet».

BIROLLE B-LAGET: John Bradley og Sarah Silverman i «Marry Me».

Lopez og Wilson – begge likandes skuespillere hver for seg – har null kjemi, og det er ingenting i «Marry Me» det er mulig å tro på. Humoren er lavpannet og oppbrukt. Det gøyeste som skjer, er da «Jenny from the block» skal prøve å lage en smoothie helt på egen hånd, og har glemt å sette på lokket på maskinen. Kløna!

I en times tid sitter man og håper at «Marry Me» skal være en slags innforstått lek med den romantiske komediens klisjeer. At den skal gi oss en tvist et sted på veien, eller vise seg å være en kløktig nytolkning av sjangerens konvensjoner. Den en gang så giftige Sarah Silverman er jo med? Men noe så sofistikert er langt utenfor denne filmens rekkevidde.

Det er på høy tid at den romantiske komedien gjør et comeback i populærkulturen. Etter to år bak lukkede dører, er verden klar for eventyr. Men romantikken, komedien og eventyret må være mye, mye bedre enn det som serveres i «Marry Me».