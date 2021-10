SØNDERKNUST: Alec Baldwin på parkeringsplassen utenfor politihuset i Santa Fe natt til fredag norsk tid.

Rettsdokumenter: Alec Baldwin øvde på å sikte mot kamera

Alec Baldwin (63) øvde på en nærbilde-scene da våpenet ved en feiltagelse ble avfyrt og traff filmfotograf Halyna Hutchins (42) i brystet.

Den tragiske hendelsen på filmsettet i Santa Fe i New Mexico har vakt oppsikt verden over og rystet en hel filmbransje.

Hutchins døde av skuddskadene. Regissør Joel Souza (48) ble truffet av samme kule, angivelig i kragebenet, men han ble skrevet ut av sykehuset etter noen timer.

Satt på kirkebenk

Regissøren satt og observerte rett bak Hutchins, som skulle filme Baldwin og skytevåpenet tett på. Scenen fant sted inne i en kirke på settet, og Baldwin satt på en av benkene.

De nye detaljene om hendelsen fremkommer av rettsdokumenter, skriver Reuters og New York Post.

Teamet bare øvde på den aktuelle scenen, der Baldwin skulle trekke våpenet fra venstre siden av kroppen og sikte mot kameraet. Kameraet filmet ikke da skuddet gikk av.

Souza opplyser ifølge dokumentene at han hørte en lyd og deretter et høyt smell. Han forklarer videre at Hutchins holdt seg på magen og sa at hun hadde vondt. Så skjønte han at de begge to blødde.

Hutchins begynte deretter å falle bakover, før hun segnet om på gulvet. Ifølge Reuters traff skuddet henne i brystet.

MINNESTUND: Flere hundre tente lys og holdt ett minutts stillhet for å minnes Halyna Hutchins i Albuquerque i New Mexico natt til søndag norsk tid.

Reid Russell, en kameramann som sto ved siden av, har forklart til politiet at Hutchins sa at hun ikke hadde følelse i bena.

Baldwin fikk våpenet utlevert av en regiassistent, med beskjed om at det var uladd. Reid Russell skal ha opplyst ifølge ABC News at Baldwin var svært forsiktig med våpen under innspillingen.

Hvordan det hadde seg at rekvisittvåpenet var skarpladd, er ikke kjent. Politiet er i full gang med etterforskning.

Baldwin er sønderknust over det som skjedde.

Han og øyenvitner har forklart i avhør at det som skjedde var en tragisk ulykke.

Bildene av en dypt fortvilet Baldwin på parkeringsplassen utenfor politihuset i Santa Fe taler sitt tydelige språk.

Filmstjernen gikk ett døgn senere ut på Instagram og uttrykte sin store sorg – og samtidig medfølelse med ukrainskfødte Hutchins enkemann og parets ni år gamle sønn.

Daily Mail har bilder som viser en trøstende Baldwin i helgen sammen med de to etterlatte.

FORTVILET: Alec Baldwin etter avhør natt til fredag.

Både Hutchins enkemann, hennes far og søster har kommet med uttalelser etter hendelsen.

«Halyna inspirerte oss alle med sin lidenskap og visjon. Det avtrykket hun har satt, er for stort til å beskrives med ord», skrev enkemannen Matthew Hutchins på Instagram i helgen.

«Vi lider et enormt tap, og vi ber om at mediene respekterer vårt privatliv. Takk for alle bilder og minner som deles om hennes liv», la han til.

Den døde filmfotografens far, Anatoly Androsovych, som er pensjonert militær i Ukraina, klandrer ikke Baldwin.

– Vi kan ennå ikke fatte at Halyna er død. Moren hennes er fra seg av sorg. Men jeg holder ikke Baldwin ansvarlig. Dette ansvaret ligger på dem som har ansvaret for rekvisitter, sier han til The Sun.

Hutchins yngre søster, Svetlana Androsovych, sier til Kyiv Post at hele familien er sorgtynget, men at det håper at tiden etter hvert skal dempe smerten de føler nå.

– Jeg elsket henne så høyt. Gun var mitt forbilde, og jeg var så stolt av henne. Vi hadde tett kontakt, til tross for den store avstanden, sier hun.

Baldwin fyller hovedrollen som Harland Rust i westernfilmen «Rust», en lovløs som hjelper sitt 13 år gamle barnebarn med å rømme fra et fengsel i Kansas. Gutten er dømt til døden for å ha drept noen ved et uhell.

Nå er innspillingen av filmen, der Baldwin også er medprodusent, stoppet på ubestemt tid.