ALLE KAN VINNE: (F.v.) Anders Danielsen Lie, Joachim Trier (regissør), Renate Reinsve og Herbert Nordrum i Cannes i fjor – med «Verdens verste menneske».

«Verdens verste menneske» kan vinne 11 Amanda-priser

GIMLE KINO, OSLO (VG) «Verdens verste menneske» er storfavoritt før prisutdelingen i Haugesund i august. Også en tiåring og tre tenåringer er nominert – for grøss.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er helt fantastisk. Det er veldig spennende, sier Renate Reinsve til VG om de mange Amanda-nominasjonene.

Den Oscar-nominerte filmen har gått sin seiersgang verden over og håvet inn den ene prisen etter den andre.

Oscar-trofeet glapp på målstreken, men nå har filmen sjansen til å stikke av med rekordmange Amanda-statuetter når prisene drysser i Haugesund august. Det ble kunngjort på en pressekonferanse på Gimle kino i hovedstaden onsdag.

Blant annet kan Renate Reinsve (34) vinne i kategorien «Beste kvinnelige skuespiller» og motspillerne Herbert Nordrum (34) og Anders Danielsen Lie (43) for «beste mannlige birolle».

De to sistnevnte er altså kolleger og konkurrenter akkurat her.

Info Disse sitter i årets Amanda-jury: Anne Elvadal, manusforfatter

Toni Usman, skuespiller

Eva Dons, skuespiller

Katarina Launing, regissør

Anders T. Andersen, regissør

Are Sjaastad, produksjonsdesigner

Jacob Thorndahl, visuell effekter

Catharina Wandrup, fotograf

Bobbie Esra Geelmuyden Pertan, klipper

Richard Sveen, lyddesigner

Peter Baden, komponist

Eli Røthe, kinosjef

Anita Rehoff Larsen, produsent

Khalid Maimouni, produsent

Anne Isene, kostyme/sminke Jury for beste utenlandske kinofilm:

Jørgen Søderberg Jansen

Øystein Simonsen

Kristin Kildal

Truls Foss

Erlend Serigstad Vis mer

Reinsve fikk rakettfart på sin berømmelse da hun akkurat på denne tiden i fjor ble kåret til beste kvinnelige skuespiller under Filmfestivalen i Cannes i fjor. Siden har hun vært nominert til BAFTA-pris og blitt hyllet av det ene store mediet etter det andre.

I mars passerte «Verdens verste menneske» én million solgte billetter.

I april ble det kjent at Reinsve har sikret seg en rolle i Hollywood-filmen «The Governesses».

– Jeg har ikke begynt å spille inn ennå. Men jeg reiser om to uker. Jeg har møtt han jeg skal spille mest mot, vi kjenner hverandre. Han er en veldig fin fyr - i tillegg til å være veldig flink, sier Reinsve og sikter til Hollywood-skuespiller Sebastian Stan.

Den norske skuespilleren skal også spille mot blant andre Johnny Depps skuespillerdatter Lily-Rose Depp (23) i samme film.

– Har du fulgt med på rettssaken med hennes far (Johnny Depp)?

– Jeg har kikket innom, sier hun kort.

Når Amanda-prisene skal fordeles, kan «Verdens verste menneske» blant annet trumfe i kategoriene «Beste regi», «Beste manus», «Beste norske kinofilm», «Beste musikk» og «Beste visuelle effekter».

Blant konkurrentene er «De uskyldige», «Alle hater Johan» og «Nordsjøen» – som alle er nominert til seks priser hver.

Mina Yasmin Bremseth Asheim (10) er tidenes yngste Amanda-nominerte skuespiller for sin rolle i den psykologiske skrekkfilmen «De uskyldige».

For unge for egen film

Tiåringen deler nominasjonen med motspillerne Rakel Lenora Fløttum (12) og Alva Brynsmo Ramstad (14) i kategorien «Beste kvinnelige skuespiller».

Trioen konkurrerer dermed mot Reinsve og Kristine Kujath Thorp (30), sistnevnte for sin rolle i «Nordsjøen».

UNG KVARTETT: F.v.: Sam Ashraf, Mina Yasmin Bremseth Asheim, Rakel Lenora Fløttum og Alva Brynsmo Ramstad fra «De uskyldige», her avbildet i fjor sommer.

Sam Ashraf (14), som spillere mot den unge jentetrioen i «De uskyldige», er nominert – til «Beste mannlige hovedrolle». Filmen har 15-års aldersgrense, og de fire skuespillerne fortalte til NRK i fjor at de selv ikke hadde sett det ferdige resultatet.

Alle de unge skuespillerne – unntatt Rakel – er til stede på pressekonferansen. De kan røpe til VG at de nylig har sett hele filmen. Men Mina (10) måtte se bort på de skumleste partiene.

Da filmen åpnet Den Norske Filmfestivalen i fjor, fikk de bare se de første minuttene, men så måtte de forlate salen.

Mor, far og datter kan vinne

Rakel Leonora Fløttum er for øvrig datter til skuespiller Ellen Dorrit Petersen (46) og komponist Ola Fløttum (49). Begge foreldrene stiller også med vinnersjanse – for andre filmer. Dorrit Petersen spiller også i «De uskyldige», men hun er nominert til «Beste kvinnelige birolle» for «Tre nøtter til Askepott».

Ola Fløttum kan vinne Amanda for beste filmmusikk i «Verdens verste menneske».

Odd Magnus Williamson gjør reprise som programleder for utdelingen i august, og NRK skal også i år ha sin egen Amanda-sending på NRK2 og P2 – denne gangen fra eget studio i filmbyen.