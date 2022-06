Her er listen med alle de Amanda-nominerte 2022

Se oversikten med alle som kan vinne det gjeve filmtrofeet når prisen drysser i Haugesund i august.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Beste kostyme:

• Amanda Lee Street for «The Middle Man»

• Flore Vauville for «Tre nøtter til Askepott»

• Jenny Hilmo Teig for «Alle hater Johan»

Beste sminke:

• Lois McIntosh og Maria Zahl for «I onde dager»

• Asta Hafthorsdottir for «Tre nøtter til Askepott»

• Asta Hafthorsdottir for «Alle hater Johan»

Beste produksjonsdesign:

• Jørgen Standbye Larsen for «Nordsjøen»

• Roger Rosenberg for» Verdens verste menneske»

• Diana Magnus for «The Middle Man»

Beste kvinnelige skuespiller:

• Kristine Kujath Thorp for «Nordsjøen»

• Renate Reinsve for «Verdens verste menneske»

• Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad og Mina Yasmin Bremseth Asheim for «De uskyldige»

Beste kvinnelige birolle:

• Ellen Dorrit Petersen for «Tre nøtter til Askepott»

• Sara Khorami for «Ingenting å le av»

• Ingrid Bolsø Berdal for «Alle hater Johan»

Beste mannlige skuespiller:

• Sam Ashraf for «De uskyldige»

• Pål Sverre Hagen for «The Middle Man»

• Thorbjørn Harr for «Full dekning»

Beste mannlige birolle:

• Herbert Nordrum for «Verdens verste menneske»

• Anders Danielsen Lie for «Verdens verste menneske»

• Jan Gunnar Røise for «Full dekning»

Beste foto:

• Sturla Brandth Grøvlen for «De uskyldige»

• Karl Erik Brøndbo for «Alle hater Johan»

• John Christian Rosenlund for «The middle man»

Beste barnefilm:

• «CLUE: Maltesergåten» (Regi: Thale Persen, Prod.: Cornelia Boysen og Pias Semb)

• «Tre nøtter til Askepott» (Regi: Cecilie Mosli, Prod.: Fredick P.N Howard og Petter J. Borgli)

Beste manus:

• Eskil Vogt for «De uskyldige»

• Eskil Vogt og Joachim Trier for «Verdens verste menneske»

• Erlend Loe for «Alle hater Johan»

Beste lyddesign:

• Gisle Tveito og Gustaf Berger for «De uskyldige»

• Christian Schaanning for «Nordsjøen»

• Gisle Tveito for «Verdens verste menneske»

Beste musikk:

• Ola Fløttum for «Verdens verste menneske»

• Jørgen Fluge Samuelsen for «Alle hater Johan»

• Pessi Levanto for «De uskyldige»

Beste dokumentarfilm:

• «Nattebarn» (Regi: Peter Aaberg og Sverre Kvamme, Prod.: Carsten Aanonsen og Even Benestad)

• «Vær her» (Regi: Ragnhild Nøst Bergem, Co-regi: Erlend E. Mo, Prod.: André Folkestad og Camilla Vanebo)

• «John: Den siste norske cowboy» (Regi: Frode Fimland, Prod.: Elisabeth Kleppe og Frode Fim land)

Beste visuelle effekter:

• Espen Syberg og Kai Kiønig Bortne for «Verdens verste menneske»

• Mats Andersen og Theodor Groeneboom ved Rebel Unit, Morten Jacobsen ved Storm Stu dios, Lars Erik Hansen ved Gimpville AS og VFX-supervisor Arne Kaupang for «Nordsjøen»

• Espen Syberg og Ludvig Friberg for «De uskyldige»

Beste kortfilm:

• «Observasjon» (Regi og prod.: Christoffer Lossius)

• «Skolen ved havet» (Regi: Solveig Melkeraaen, Prod.: Ingvil Giske)

• «Robin og planeten» (Regi: Johan Kaos, Prod.: Gary Cranner)

Beste klipp:

• Jens Christian Fodstad for «De uskyldige»

• Olivier Bugge Coutté for «Verdens verste menneske»

• Christoffer Heie for «Nattebarn»

Beste regi:

• Joachim Trier for «Verdens verste menneske»

• Eskil Vogt for «De uskyldige»

• Johan Andreas Andersen for «Nordsjøen»

Beste norske kinofilm:

• «De uskyldige» (Regi: Eskil Vogt, Prod.: Maria Ekerhovd)

• «Verdens verste menneske» (Regi: Joachim Trier, Prod.: Andrea Berentsen Ottmar og Thomas Robsahm)

• «Nordsjøen» (Regi: Johan Andreas Andersen, Prod.: Martin Sundland, Catrin Gundersen og Therese Bøhn)

Beste utenlandske film:

• «Flukt» (Regi: Jonas Poher Rasmussen, Distr.: Mer Filmdistribusjon)

• «Everything Everywhere All at Once» (Regi: Dan Kwan & Daniel Scheinert, Distr.: Another World Entertainment)

• «Dune» (Regi: Denis Villeneuve, Distr.: SF Studios)