Her er Renate Reinsve på rød løper foran BAFTA-gallaen i London

Renate Reinsve (34) og regissør Joachim Trier (48) skred opp den røde løperen i Royal Albert Hall litt før kl 16.00.

Reinsve har iført seg en klassisk, kremhvit kjolekreasjon fra Louis Vuitton og satt opp håret for anledningen.

«Hun ser fantastisk ut», konkluderer den britiske tabloidavisen Daily Mail om den norske filmstjernen – og berømmer henne for å ha «minimalistisk tilbehør».

Både Reinsve og Trier tok seg god tid til å posere for pressefotografene. Reinsve ble oppfordret til å la seg avbilde fra alle vinkler.

– Kan vi se baksiden av kjolen? ropte fotografene, og den norske filmyndlingen tok dem på ordet

Reinsve har latt seg kle opp av Louis Vuitton flere ganger de siste månedene.

VERDENS BESTE SKUESPILLER? Renate Reinsve kan få nok en fjær i hatten i kveld.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Reinsve.

Kan bli beste kvinne

I kveld kan «Verdens verste menneske»-stjernen bli kåret til beste kvinnelige skuespiller på britenes store filmpris – for en rolle på et språk de færreste forstår. Utdelingen starter kl 20 norsk tid.

I alt 24 skuespillere er nominert til pris ved British Academy Film Awards – populært kalt BAFTA – for sin prestasjon på lerretet.

De fire kategoriene er for kvinnelig og mannlig hovedrolle, kvinnelig og mannlig birolle – seks nominerte i hver.

LUKSUSDESIGN: Reneate Reinsve valgte Louis Vuitton.

Renate Reinsve (34) er nominert for beste kvinnelige hovedrolle, rollen som Julie i Joachim Trier-regisserte «Verdens verste menneske».

Skiller seg ut fra alle

Den Oscar-nominerte filmen skriver norsk kulturhistorie nærmest daglig nå. Ifølge Kulturmeglerne, som promoterer filmen, nærmer den seg én million solgte billetter på verdensbasis.

Reinsve skiller seg ut på flere måter ved kveldens prisutdeling. Hun er den eneste av de nominerte med en fersk pris for beste skuespiller ved Cannes-festivalen i bagasjen.

Og – hennes rolle fremføres på et annet språk enn engelsk. Altså norsk i dette tilfellet.

Ikke bare er de øvrige 23 nominerte engelsktalende på lerretet. Reinsve var også den eneste «fremmedspråklige» på BAFTAs «longlist» i forkant av nominasjonene, hvor til sammen 60 roller var aktuelle for de fire skuespillerkategoriene.

Amerikansk dominans

Reinsve konkurrerer mot de amerikanske skuespillerne Lady Gaga, Alana Haim og Tessa Thompson, samt de britiske Joanna Scanlan og Emilia Jones.

Ifølge Oddschecker har bettingselskapene mest tro på at Lady Gaga vinner kategorien, for sin rolle i «House Of Gucci».

Joanna Scanlan tippes som nest mest sannsynlig, for rollen i «After Love» – med Reinsve hakk i hæl.

Statistikken hos Oddschecker viser imidlertid at publikum har mest tro på Reinsve og Scanlan.

PÅ PLASS: Renate Reinsve på forhåndsfest for BAFTA-nominerte i London lørdag kveld.

Lady Gagas berømmelse er antagelig med på å gi henne et favorittstempel – men hun har vært nominert i kategorien før, for «A Star Is Born» i 2018, og vant ikke da.

Man må tilbake til BAFTA-utdelingen for 2012 for å finne en vinner av prisen for beste kvinnelige skuespiller som ikke snakket engelsk i filmen hun vant for: Franske Emmanuelle Riva, for filmen «Amour».

Siden 2010 har amerikanske skuespillere dominert kategorien ettertrykkelig.

Disse har vunnet: Natalie Portman (2010), Meryl Streep (2011), Julianne Moore (2014), Brie Larson (2015), Emma Stone (2016), Renée Zellweger (2019) og Frances McDormand (både 2017 og 2020).

Den amerikanske seiersrekken har kun vært forstyrret av Riva i 2012, australske Cate Blanchett (2013) og britiske Olivia Colman (2018).

Første siden Ullmann

Renate Reinsve er den første norske skuespilleren som er nominert til BAFTA-kategorien for beste kvinnelige hovedrolle siden Liv Ullmann var på listen i 1975 og 1976.

Ullmann vant ikke – hvilket gjør kveldens utdeling ekstra spennende sett med norske øyne.

Ingen norske skuespillere har vært nominert til beste mannlige hovedrolle.

VAR NOMINERT: Liv Ullmann i 1975.

«Verdens verste menneske» har enda en mulighet til å ta en BAFTA-pris: Den er også nominert til beste ikke-engelskspråklige film.

I denne kategorien kjemper den mot «Drive My Car», «The Hand Of God», «Parallel Mothers» og «Petite Maman».

Det er andre gang en norsk film er BAFTA-nominert i denne kategorien. Først ut var Morten Tyldums «Hodejegerne» fra 2012.

Deeyah Khan fikk BAFTA-pris for dokumentaren «Americas War On Abortion» to år tilbake.

Thor Heyerdahls «Kon-Tiki»-dokumentar var nominert i prisens tidlige dager, i 1950.