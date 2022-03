VAR SAMMEN: Elizabeth Hurley og Shane Warne. Her avbildet i 2012.

Elizabeth Hurley går glipp av eksforlovedens begravelse

For ti år siden skulle skuespilleren gifte seg med cricketstjernen Shane Warne. Nå er han død, og hun forhindret i å ta et siste farvel.

Av Thomas Talseth

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Den australske cricketspilleren Shane Warne døde av «naturlige årsaker» 4. mars. Han befant seg da på ferie i Thailand. Trebarnsfaren ble 52 år gammel.

Warne var i en periode godt kjent utenfor eget hjemland og cricketkretser, etter å ha blitt sammen med den britiske filmstjernen Elizabeth Hurley (nå 56).

De to kunngjorde at de var forlovet i 2011, men to år senere og før de rakk å gifte seg, var forholdet over.

– Jeg føler det som om solen har gått bak en sky for alltid, skrev Hurley på Instagram da eksforlovedens bortgang ble kjent.

Søndag er det en privat seremoni for Warne i Melbourne med 40 av hans nærmeste invitert.

Hurley melder imidlertid på Instagram at hun ikke kommer seg dit i tide, fordi hun har vært nødt til å filme og tidsforskjellen er som den er.

– Det gjør vondt i hjertet, skriver hun.

– Det har fortsatt ikke sunket inn at han er borte, fortsetter Hurley, som hedrer eksen med en bildeserie fra da de var nyforlovet og på tur i Sri Lanka med alle sine respektive barn.

Kuriøst nok gikk Warne bort samme dag som en annen australsk cricketstjerne, Rod Marsh, som ble 74.

Det som ble Warnes siste melding på Twitter var en hyllest til Marsh.

Det er planlagt enda en seremoni for Warne 30. mars, da i regi av den australske staten, ved Melbourne Cricket Ground.