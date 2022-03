VERTINNE: Amy Schumer under Oscar-gallaen i Los Angeles søndag kveld.

Amy Schumer etter Oscar-skandalen: − Traumatisert

Amy Schumer, som selv var med på å lede Oscar-gallaen, er opprørt over Will Smiths raserianfall.

Under et bilde av seg selv på Instagram, der hun fleiper om at beste måten å fordøye Oscar-nattens opptrinn er å strømme hennes TV-serie og oppleve henne på turné, skriver Schumer (39):

«Men fra spøk til alvor. Jeg er fortsatt trigget og traumatisert. Jeg er så glad i min venn, Chris Rock, og jeg synes han taklet det som en proff. Han ble stående der oppe og overrakte en Oscar til sin venn, Questlove. Men alt var så rystende.»

Sekundene som utspant seg da Will Smith (53) marsjerte opp på scenen og dro til prisutdeler Chris Rock (57) før han skjelte ham ut, har gått verden rundt.

«Så mye smerte i Will Smith, men jeg er likevel sjokkert, målløs og trist», skriver Schumer.

Hun legger til at hun er stolt av både seg selv og de andre Oscar-vertene.

«Men ja, jeg venter på at denne kvalmende følelsen over det vi alle var vitne til, skal forsvinne.»

Schumer har selv blitt møtt med kritikk i sosiale medier, fordi hun under sendingen fleipet om at Kirsten Dunst (39) var «stolfyll». Oscar-vertinnen har i ettertid gått ut på InstaStory og forsikret at spøken sto i manus, og at den var klarert med Dunst på forhånd.

«Men jeg setter pris på at dere er glad i Kirsten! Det er jeg også», forklarte Schumer.

Når det gjelder Smith, så tente han på alle plugger fordi Rock spøkte om hans kones håravfall, har siden lagt seg langflat. Kona, Jada Pinkett Smith (50), skrev tirsdag kveld på Instagram at «dette er en sesong for helbredelse».

– Uten ryggrad

Filmstjernen Jim Carrey (60), som selv ikke var til stede i salen, har gått hardt ut og refset publikum i salen for at de ga Smith stående applaus da han senere under utdelingen ble ropt opp som vinner.

– Jeg ble kvalm av hyllesten. Hollywood er uten ryggrad og det føltes som en klar indikasjon på at vi ikke er «the cool club» lenger, uttalte Carrey til CBS tirsdag ifølge Deadline.

Chris Rock har ikke uttalt seg offentlig etter utdelingen.

Oscar-akademiet har startet gransking av saken.