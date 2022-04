RETUR: Sonic er tilbake på kinolerretet.

«Sonic the Hedgehog 2» setter rekord

Oppfølgeren til «Sonic the Hedgehog» slo originalen og leverte den beste premierehelgen for en film basert på videospill.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Fredag hadde «Sonic the Hedgehog 2» premiere i USA og spilte inn 71 millioner dollar på tre dager – rundt 624 millioner kroner. Ifølge Hollywood Reporter er dette rekord for en filmversjon av et videospill, og slo også originalfilmen som spilte inn 58 millioner dollar i kinokassen på tre dager.

På verdensbasis har den spilt inn 141 millioner dollar så langt. Ben Schwartz har stemmen til Sonic og Jim Carrey spiller også i denne den gale vitenskapsmannen Dr. Robotnik.

FILM: Fra «Sonic the Hedgehog 2».

Den første filmen om det utenomjordiske blå pinnsvinet Sonic, en av verdens mest berømte og raskeste spillfigurer, hadde kinopremiere i februar 2020 og føk rett til topps på kinolistene i USA før pandemien satte en demper på besøket.

Men filmen rakk likevel å spille inn 319,7 millioner dollar på verdensbasis.

ACTION: Fra «Sonic the Hedgehog 2».

I USA er 60 prosent av publikumet på «Sonic 2» familier, en gruppe det har vært vanskelig å få tilbake i kinosalen under pandemien. Både HR og Variety skriver at dette kan være et tegn på at familiepublikumet er på vei tilbake.

USA-suksessen sikrer også Paramounts beste åpningshelg for en film siden 2014.

I Norge ligger «Sonic»-oppfølgeren på annenplass på kinolisten med totalt 63.450 besøkende på to uker, ifølge Film & Kino. Her har den fått aldersgrense ni år.