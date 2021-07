Spike Lee tabbet seg ut - presenterte Gullpalmevinner for tidlig

Gullpalmens juryformann Spike Lee legger seg langflat etter å ha tabbet seg ut under filmfestivalen i Cannes’ avslutningsseremoni i går.

Av Stein Østbø

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Da de gjeveste prisene under verdens viktigste filmfestival ble delt ut lørdag kveld, jublet hele Norge over Renate Reinsve som vant prisen for beste kvinnelige skuespiller.

Over natten ble Reinsve historisk som den første norske mottaker av en av de høyeste utmerkelsene i filmverdenen, og det for sin hovedrolledebut.

Men det var også andre ting som skapte ståhei under utdelingen...

les også Norsk jubel i Cannes: – Denne prisen tilhører så mange

Språkproblemer gjorde åpenbart Spike Lee forvirret da programlederen tidlig i sendingen spurte ham på engelsk om hvem som var vinner av beste mannlige hovedrolle. Da plumpet Lee ut med vinneren av beste film i stedet, «Titane» - lenge før den egentlig skulle annonseres.

Se episoden i videoen i toppen av saken.

Resten av sendingen kunne man tydelig se at Spike Lee var svært så flau over sin egen tabbe.

VANT: En svært beveget og glad Renate Reinsve med det gjeve trofeet som viser at hun var den beste kvinnelige skuespilleren i Cannes 2021. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

– Jeg er en stor fan av sport, Jeg er som den fyren som mot slutten av kampen misser et frikast eller spark. Ingen unnskyldninger, jeg tabbet meg ut, så enkelt er det, sa Lee på pressekonferansen etter utdelingen.

Det hører med til historien at jurykollega Maggie Gyllenhaal i etterkant mente at blemmen var «en injeksjon av menneskelighet midt i seremonien», hvorpå Spike Lee repliserte:

– Jeg forventer å se ansiktet mitt på fronten av New York Post i morgen.