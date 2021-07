Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Dansk stjerne skjelte ut journalist på direkten

En av danskens største stjerner, Ghita Nørby (86), er igjen i hardt vær etter å ha skjelt ut en journalist på direkten.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Det var i mandagens «Go’ aften Live» på dansk TV 2 at skuespilleren ble intervjuet av journalist Simi Jan (42).

Intervjuet foregikk foran Det Kongelige Teater. Etter en innledning om Nørbys barndom, spør Jan om det var eventyrlig for henne å komme til et slikt sted som barn. Ifølge Ekstra Bladet er det her det begynner å gå nedover med praten.

«Dumme» spørsmål

Etter et spørsmålom hva som gjemmer seg av mørke sider bak hennes pene ytre, sier Nørby:

– Det er faktisk umulig å svare på ditt spørsmål, fordi det er ikke et spørsmål et profesjonelt menneske kan svare på. Det er ganske idiotisk, skal jeg si deg. Det er veldig mye mer vanskelig, alvorlig og veldig mye morsommere enn du gjør det til.

SAMARBEID: Nicolai Cleve Broch og Ghita Nørby jobbet sammen på «Halvbroren». Foto: Johannes Jansson, VG

Videre i intervjuet kaller hun spørsmålene overfladiske, underlige, dumme og idiotiske.

– Nå må du holde opp. Kan du ikke venne dig til når du intervjuer folk å spørre deg selv innvendig: «Hva er det egentlig jeg gjerne vil vite?» Altså helt seriøst. Tenk deg om. Slutt med alle de idiotiske spørsmål. Hva skal jeg svare? utbryter hun.

Intervjuet skal ha sluttet med at de begge smilte.

Avslo bakgrunnssamtale

Programmets redaktør, Henriette Ladegaard-Pedersen, har fortalt til Ekstra Bladet at Nørby i forkant hadde avslått en bakgrunnssamtale med journalisten om intervjuet fordi hun prinsipielt ønsker mer spontane intervjusituasjoner og spørsmål.

KOLLEGER: Ghita Nørby med Liv Ullmann på Filmens hus i 2010. Foto: Line Møller, VG

«I situasjonen går noe galt på et tidspunkt i andre del av mandagens intervju, som påvirker resten av intervjuet. Det ergrer både oss og Simi, og det må vi forsøke å lære av til en annen gang, om vi står med intervjuobjekter som ikke ønsker å snakke om intervjuinnhold og -struktur på forhånd.» skriver redaktøren.

les også Ghita Nørby (80): Nyter alderen

Hun understreker at det ikke var dårlig stemning mellom Nærby og Jan etter intervjuet.

Reaksjoner på sosiale medier

Simi Jan har lang erfaring som journalist og har også jobbet som korrespondent i krigssoner.

HAMSUN: Ghita Nørby på innspilling av «Hamsun» på Bygdøy i 1995. Foto: Tom-Egil Jensen, VG

Ifølge den danske avisen har Nørbys reaksjon vekket oppsikt på sosiale medier.

– Jeg har tidligere sett Simi Jan arbeide som korrespondent i diverse krigssoner, men jeg har aldri fryktet så mye for hennes liv som da jeg så Ghita Nørby-intervjuet i «Go’ Aften Live», skriver tekstforfatter Casper Kofod.

Hevder unge kvinner er et problem

Berlingske Tidende-kulturkommentator Anne Sophia Hermansen skriver at Nørby har et problem med yngre kvinnelige journalister, og at de har sett flere eksempler på dette de siste tiårene.

les også Ghita Nørby: Utsatte kreftbehandling for norsk film

Hun påpeker at Nørby fikk spørsmål om de samme temaene av psykologen Svend Brinkman i podkasten «Brinkmanns Briks» 7. juli, men at hun der var imøtekommende og spøkefull.

I 2019 ble det også oppstyr rundt Nørby etter at hun i et radiointervju nektet å svare på spørsmål hun kalte uforskammede og «åndssvake».

– Burde meldt avbud

Skuespiller Peter Mygind (57), kjent blant annet fra «Sommerdahl-mordene» på norsk TV 2, har jobbet med Nørby flere ganger og har en kunstnermor som er venn med stjernen. Han sier til Ekstra Bladet onsdag at Nørby «ikke gidder bullshit».

– Kanskje har Ghita hatt en dårlig dag før intervjuet, men da burde hun meldt avbud. Om man ikke er i form, er det alltid en god idé å avlyse, sier han.

NORSK ROLLE: Nørby som Den gamle i «Halvbroren». Foto: Kjerand Nesvik

EB har vært i kontakt med både Nørby og Jan, men ingen av dem ønsker å kommentere saken.

I 2013 var skuespilleren å se som Den gamle i norske «Halvbroren», og hun har jobbet med regissør Per-Olav Sørensen på både «Mennesker i solen» og «Hjem til jul».

Nørby har vunnet seks Bodil-priser, tilsvarende vår Amanda-pris. Hun har jobbet i TV og film siden 1956 og er også en størrelse på teateret. Neste år blir hun å se i den nye sesongen av «Riket».