Filmanmeldelse «Orca»: Ensomhet i ensomhetens tid

Svensk skuespiller-adel lager «I disse tider», the movie.

Orca

Svensk drama

Med: Johan Rheborg, Alba August, Gustav Lindh, Marie Göranzon,

Joel Spira, Vera Vita m. fl.

Manus:Josephine Bornebusch og Gunnar Järvstad

Regi: Josephine Bornebusch

Premiere på Viaplay fredag 13. november

I en parallell samtid til vår sitter en gruppe mennesker isolert hver for seg i Sverige. De kommuniserer kun via videotelefoni og tilsvarende tekniske hjelpemidler. Hvorfor de ikke kan gå utenfor, blir aldri forklart.

Josephine Bornebusch (Solsidan) har laget det som PR-materiellet kaller den første Corona-filmen. Litt som HBO-serien «Coastal Elites», bare ikke like sekvensielt. Her har man søkt å knytte et ensemble av historier sammen, i et forsøk på å si noe om sosial isolasjon.

Og hvordan den isolasjonen kanskje alltid har vært der.

Timingen kunne ikke vært mer elendig. Samtlige smittetall går oppover, og de fleste av oss er tilbake i samme situasjon som filmen beskriver. Det er likevel en fortelling som bruker pandemiens begrensninger til å gi et svensk overklasselag av skuespillere muligheten til å lande noe «Shortcuts»-aktig meningsfylt. I en situasjon som hadde framstått som godt tenkt science fiction-sludder for bare få måneder siden.

SØNN: Johan Rheborg kommuniserer med familien kun via skjermen. Også de som er i samme husholdning som han selv. Foto: VIAPLAY

Situasjonenene brer seg over mennesker som nesten naturlig kommuniserer gjennom kameraet på dingsene sine. Man har unngått å gjenskape noe som minner om en vanlig arbeidsdag der folk glemmer å mute mikrofonen, og barn og hunder overdøver møtet. Eller enkeltpersoner som gjør forstemmende skam på seg selv.

En sønn (Johan Rheborg) og hans mor som får terminalbehandling på sykehjem er de mest berørte covid-19. Samtidig blir det aldri utbrodert hvorfor to ungdommer ikke kan være sammen med hverandre på annet vis enn via video. Eller hvorfor en far og datter egentlig ikke snakker sammen på annet vis enn via Facetime. Selv om de er i samme leilighet.

Forklaringen på det sistnevnte er fordi, med noen få unntakt, har ingen skuespillere vært i samme rom under innspillingen. Det skaper noen steder en kunstig begrensning for framdriften i historien.

MOR: Marie Göranzon spiller Johan Rheborgs terminalsyke mor. Foto: VIAPLAY

I andre fortellinger blir isolasjonen en begrunnelse for å ta innlede kontakter man aldri hadde gjort om man ikke kunne gått ut av huset. Her strekker manus seg langt for å overbevise om at en langvarig familietragedie nesten kan løses via chatvinduer, eposter og tekstmeldinger. Altså at dette nedstengte kanskje ikke er så ille tross alt.

Timingen kunne ikke vært mer elendig. Samtlige smittetall går oppover, og de fleste av oss er tilbake i samme situasjon som filmen beskriver. Det er likevel en fortelling som bruker pandemiens begrensninger og et svensk overklasselag av skuespillere til å lande noe «Shortcuts»-aktig meningsfylt om sosial isolasjon

«Orca» henspiller på det engelske og latinske navnet på spekkhugger. En av karakterene forklarer at spekkhoggeren er verdens mest sosiale dyr. I tilfelle noen må ha inn poenget med sleiv.

En gang kan nok se tilbake på dette og tenke, dette var oss.Dette var 2020.

Akkurat nå kan det føles som litt mye.

Publisert: 14.11.20 kl. 18:25

