TOM KASSE: «Fjols til fjells» – her ved Anette Hoff, Herbert Nordrum og Nader Khademi – var en av flere filmer som ble hardt økonomisk rammet da norske kinoer stengte ned i mars. Nå er produsenten av tv-serien, en spinoff av kinofilmen, konkurs. Foto: Scanpix

«Fjols til fjells»-selskap begjært konkurs

Som privatfinansiert selskap falt TV Fjols AS mellom alle av Regjeringens kompensasjonsordninger i fjor. Nå er selskapet begjært konkurs.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

– Vi krummer nakken og jobber videre med nye prosjekter, sier selskapets eier, Stig Hjerkinn Haug, til VG.

Han eier selskapet gjennom morselskapet Stig og Stein AS. TV Fjols AS sto for produksjonen av tv-serien av samme navn, mens søsterselskapet – Fjols til fjells AS – var ansvarlig for kinofilmen som tv-serien var en spin off av.

Kinofilmen ble tatt av plakaten etter en uke i mars 2020 da pandemien traff Norge. Haug valgte likevel å ferdigstille tv-serien med egne midler, med – ifølge det han anslo i en VG-sak før jul i fjor – et tap på åtte millioner kroner.

Discovery – som bestilte og har sendt tv-serien – bidro med midler da pandemien slo inn, uten at det var tilstrekkelig.

– Uten en krone i støtte eller kompensasjon, og et svært begrenset forsikringsoppgjør, ble dette vanskelig. Vi klarte jo å sette i gang innspillingen i fjor høst og fikk ekstra hjelp fra Discovery som vi takker for. Vi klarte å levere sesongen ferdig. Alle ansatte har fått sin lønn, alle underleverandører er betalt, men vi har jo ikke fått noe for tre års jobb, bemerker Stig Hjerkinn Haug.

Han mener at det for morselskapet Stig og Stein AS er viktig at de klarer å riste av seg dette nå, og heller bruke tiden på å finne nye ideer og konsepter.

– Det synes jeg vi har klart veldig bra, selv om vi daglig fortsatt har oppgaver med å rydde og følge opp at prosessen med avviklingen av tv serie-prosjektet går ryddig for seg. Vi har 70 filmarbeidere som alle er freelancere og som vi nå må bistå med de spørsmål de måtte ha rundt dette, forteller han.

FRUSTRERT: Stig Hjerkinn Haug, eier av Stig og Stein, TV Fjols AS og Fjols til fjells AS. Foto: Fartein Rudjord

«Fjols til fjells» er løselig basert på filmklassikeren med samme navn der Leif Juster hadde hovedrollen. Da den ble tatt av plakaten, var 83.000 billetter solgt. Prognosene for sluttresultatet i 2020 lå nesten på det dobbelte.

Reklamekampanjen på blant annet Flax-lodd, potetgullposer og seks millioner (!) melkekartonger måtte også skrotes.

– Jeg har jo alltid forfektet at kriser fremmer kreativitet, og det mener jeg fortsatt. Men jeg hadde ikke sett for meg en slik krise med hensyn til lengde, størrelse og omfang, sier Haug som også er involvert i reiselivsnæring, samt kreativitetsbasert konsulentvirksomhet.

– Tar du med den julingen disse to områdene også har fått, så er det bortimot en idé til en spillefilm, humrer han.

Et lite håp for «Fjols til fjells»-konseptet øyner han likevel, selv om han tidligere har fått avslag på alle av Regjeringens støtteordninger, fordi selskapene hans er sponsordrevet og privatfinansiert.

– I forhold til tv-serien har det ikke skjedd noe med hensyn til støtte eller kompensasjon siden saken i VG før jul. Men i forrige uke kom det endelig en bekreftelse fra KUD at det kommer en ordning for de filmene som var på kino da alt ble stengt ned 12. mars i fjor, sier Stig Hjerkinn Haug og trekker pusten:

– Det føles mildt sagt på høy tid – 14 måneder etter at kinoene stengte ned. Så står det igjen på se hva dette blir.