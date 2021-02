EKSPAR: Elizabeth Chambers og Armie Hammer på Oscar-utdelingen i 2018 Foto: Richard Shotwell / Reuters

Armie Hammers ekskone: − Jeg er sjokkert og knust

Elizabeth Chambers (37) står midt i stormen rundt Armie Hammer (33), som beskyldes for psykisk terror.

Publisert: Nå nettopp

Film- og TV-stjernen Armie Hammer er i hardt vær etter at det som angivelig er private Instagram-meldinger av svært tvilsom art, ble spredt for offentligheten.

Skuespiller Elizabeth Chambers, som ble separert fra Hammer i fjor sommer, har med unntak av en svært kort kommentar under et bilde, forholdt seg taus – til nå.

Nå skriver Chambers, som har to barn med Hammer, i et langt innlegg på Instagram at hun de siste ukene har forsøkt å fordøye alt som har skjedd.

«Jeg er sjokkert og fullstendig knust. Men når jeg skyver min egen hjertesorg til side, så lytter jeg. Og jeg vil fortsette å lytte for å opplyse meg selv om disse sensitive sakene», skriver hun.

Uten å utdype hva hun mener, fortsetter Chambers med å si at hun ikke «var klar over hvor lite hun visste».

37-åringen, som var sammen meg Hammer i 13 år og gift i ti av dem, presiserer at hun støtter alle ofre for mishandling og overgrep, og at hun oppfordrer alle som har opplevd denne smerten, til å få den hjelpen man trenger for å helbredes.

«På det nåværende tidspunktet kommer jeg ikke til å si noe mer om denne saken. Mitt eneste fokus nå er barna våre, jobben min og det å komme meg gjennom denne utrolig vanskelige tiden», skriver hun – og takker samtidig for støtte og kjærlighet fra omverdenen.

Meldingene i sentrum for Hammer-skandalen, skal ha blitt sendt fra Hammer til en kvinne i perioden 2016–2020, og dreid seg om grafiske seksuelle fantasier, samt kannibalistiske tendenser og ønske om å drikke blod.

Siden har også ekskjærester har stått frem med påstander som går på at Hammer er voldelig og har kannibalistiske fantasier.

I tillegg måtte Hammer nylig gå ut å beklage en upassende Instagram-video.

Hammer trakk seg fra hovedrollen i filmen «Shotgun Wedding» da saken sprakk i mediene. Innspillingen skulle starte i disse dager. Nylig ble det kunngjort at Josh Duhamel (48) tar over jobben.

I forrige uke meldte Rolling Stone at Hammer også er ute av prosjektet med å lage TV-serie av «Gudfaren.

33-åringen er fortsatt tilknyttet oppfølgeren til «Call Me By Your Name».

Det er aldri blitt bekreftet at de omstridte meldingene virkelig stammer fra Hammer. Han har tidligere uttalt at han «ikke vil kommentere bullshit-påstandene».

Mens Hammer også er kjent fra blant annet Facebook-filmen «The Social Network» og «Rebecca», kjenner publikum Chambers fra serien «Criminal Minds».

