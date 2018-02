UTØYA: Bilde tatt 22. juli 2012, og har ingenting med filmen å gjøre. Foto: Lien, Kyrre

Utøya-film konkurrerer i Berlin

Publisert: 06.02.18 12:11

FILM 2018-02-06T11:11:38Z

Fiksjonsfilmen «Utøya 22. juli» skal vises under hovedkonkurransen under filmfestivalen i Berlin.

Den norske filmen skal delta i hovedkonkurransen under filmfestivalen som regnes som en av verdens viktigste etter Cannes.

Filmen er fiksjon, basert på hendelsene den tragiske dagen, med manus skrevet av Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig. Filmen regisseres av Erik Poppe, og har ikke kjente ungdommer i hovedrollene.

– Dette er en anerkjennelse jeg setter svært høyt. Men det er en historie jeg ikke på noen måte eier selv. Den tilhører ofrene og de etterlatte fra dette politiske terrorangrepet. At filmen nå vurderes som kunstnerisk og faglig god er noe jeg deler med de som har hjulpet meg med å få filmen så virkelighetsnær som mulig, og som var til stede på Utøya denne fatale dagen. Jeg vil også berømme de unge skuespillerne for en enestående innsats i et usedvanlig krevende prosjekt, sier regissør Erik Poppe.

VG snakket tidligere i år med Utøya-overlevende Ingrid Marie Vaag Endrerud. Hun har vært konsulent for filmen som nå kommer.

– Det er viktig at vi tar tilbake eiendomsretten til det som skjedde på Utøya, sa hun den gang.

Filmen er den første fiksjonshistorien som kommer om hendelsene. Britiske Paul Greengrass kommer senere i år med filmen «Norway», som også har hentet handlingen fra 22. juli. Regissør Pål Sletaune har laget en dramaserie om terroren, den skal vises på NRK, og starter opptakene i april i år.