PÅ FESTIVAL: Denne uken ble Erik Poppes film «Utøya 22. juli» presentert på årets filmfestival i Berlin. Her er Poppe sammen med en av filmens hovedrolleinnehavere Andrea Berntzen. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Vil begrense oppmerksomheten rundt Utøya-filmen

Publisert: 20.02.18 18:58

FILM 2018-02-20T17:58:12Z

Produsentene bak «Utøya 22. juli» ligger lavt med markedsføringen av Erik Poppes film.

– Vi ønsker å begrense oppmerksomheten rundt filmen både i tid og omfang, sier Stein B. Kvae i produksjonsselskapet Paradox Film 7

– Det viktigste for oss er hensynet til de som er sterkest berørt av tragedien, understreker Kvae.

Norsk premiere er 9. mars, men tidligere denne uken har filmen vært vist på filmfestivalen i Berlin, hvor reaksjonene på filmen har variert mellom stående applaus og fordømmelse .

– Normalt sett ville vi frigitt både trailere og bilder fra en film under filmfestivalen her i Berlin. Men det kommer vi ikke til å gjøre. For oss er det viktig å få fremstilt filmen for det den er. Det kan bli vist klipp fra filmen i sammenheng med nyheter på TV og programmer hvor vi kan få satt det hele inn i en sammenheng. Klipp fra filmen uten denne sammenhengen, kunne blitt misoppfattet som en type generfilm eller en underholdningsfilm, hvilken den definitivt ikke er, sier Stein B. Kvae.

Han forteller at de i intervjuer med internasjonal presse i Berlin er tydelige på at dette er et drama, fiction, basert på en virkelig hendelse som filmskaperne er blitt fortalt.

– Vi bruker ikke andre ord om filmen enn at det er et drama, fortsetter Kvae.

I størst mulig grad ønsker regissøren og filmens produsenter å la filmen tale for seg selv. Ingen klipp er foreløpig frigitt for nettpublisering, og det meste av markedsføringen kommer først uken før selve premieren i Norge.

– For oss er det viktig å balansere dette. Vi kommer ikke til å gjøre mer markedsføring enn det som er nødvendig for å si ifra at filmen kommer, sier Kvae.

Det betyr at det blir ingen form for TV-markedsføring, det vil være synlige reklameplakater i byrommet, men ikke på T-bane eller kjøpesenteret.

– Vi må tenke annerledes med en så annerledes film, sier Stein Bruno Kvae.

Han understreker at det er viktig i forhold til de som er sterkest berørt av tragedien.

– Vi vet at all unødig oppmerksomhet er stressende. Derfor velger vi å begrense oppmerksomheten rundt filmen i tid og omfang. Ved å ikke frigi løsrevne klipp, håper vi å ikke bidra til stressende spekulasjoner om hva noen tror filmen er. Da er det bedre å ta den diskusjonen når man har sett filmen, sier Kvae.

Selv om filmens produsenter ligger lavt på markedsføringen av «Utøya 22. juli» vil filmens regissør Erik Poppe og flere av hovedrolleinnehaverne gi intervjuer før den norsk premiere.

– Det vi gjør av markedsføring, orienterer vi Støttegruppen om på forhånd. Vi lytter hele tiden til deres tanker om dette, samtidig som de er tydelige på at de hverken kan eller vil styre oss eller ha ansvaret for det vi gjør, sier Kvae