Rami Malek skal være aktuell som Bond-skurk

Rami Malek (37) skal ifølge Collier være i ferd med å signere kontrakt med «B25».

En rekke medier meldte i fjor at amerikanske Malek hadde vært en het kandidat til skurkerollen i den kommende filmen om agent 007, men at oppdraget kolliderte med siste sesong av TV-serien «Mr. Robot».

Nå skriver filmnettstedet Collider at Malek igjen er inne i bildet, og at han er helt i sluttfasen av forhandlingene med produsentene. De hevder å ha opplysningene fra sikre kilder.

Angivelig skal innspillingene av både Bond og «Mr. Robot» nå være tilrettelagt for at Malek kan kombinere jobbene. Etter Maleks Oscar-triumf søndag, der han vant trofeet for beste mannlige hovedrolle i Queen-filmen «Bohemian Rhapsody», er ikke 37-åringen blitt mindre ettertraktet.

Nyheten om den mulige Bond-rollen siteres nå i de store britiske avisene, deriblant The Guardian og Sky News.

Spille blind?

Fortsatt er det skurkerollen Malek skal være aktuell for. Kildene hevder for øvrig at kjeltringen i det kommende actioneventyret skal være en blind mann.

Produsentene holder fortsatt all kort tett til brystet, men den siste uken er det kommet flere detaljer om den delen av filmen som skal spilles inn i Norge, nærmere bestemt i Nittedal.

En av scenene som skal spilles inn der, handler ifølge Romerikes Blad om at et barn, en liten jente, skyter en inntrenger før hun blir jaget av en annen person og løper ut på det islagte vannet – altså Langevann. Filmteamet skal være i sving i Norge fra 25–31. mars.

Den norske stat bidrar med 47 millioner norske skattekroner til «B25», gjennom incentivordningen til Norsk filminstitutt. Forutsetningen er at deler av filmen spilles inn i Norge.

Innspillingen er utsatt en rekke ganger, og siste anslag er at «Bond 25» får premiere 8. april 2020.