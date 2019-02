RØD LØPER: Emilia Clarke fra «Game of Thrones» på den røde løperen søndag. Foto: MARIO ANZUONI / RUTERS

Oscar-vinnerne avgjøres i natt – her er de nominerte

Verten har trukket seg og det har vært protester mot måten prisene skal deles ut på, men i natt får vi vite hvem som blir vinnerne av filmbransjens gjeveste priser.

VG dekker prisutdelingen fortløpende – den starter klokken 02 norsk tid natt til mandag.

Se liste over de nominerte nederst i saken.

Ingen norske kanaler viser utdelingen, men har du dansk TV2 kan du få den med deg. Amerikanske ABC livesender på nett, britiske Sky sender showet og svenske Aftonbladet sender for abonnenter.

Det har også i år vært kontroverser i forkant av prisen. Komiker Kevin Hart trakk seg kort tid etter at det ble kunngjort at han skulle være vert for showet – etter at det kom protester mot noen av hans gamle vitser og Twitter-meldinger som ble regnet som homofiendtlige. Ingen erstatter er hentet inn så vidt vi vet. Den 91. utdelingen blir i så fall den femte i historien uten en vert.

STATUE: En avstøpninge av Oscar-statuetten utenfor Dolby Theatre i Los Angeles. Foto: MARK RALSTON / AFP

For noen få dager siden kom en ny kontrovers, da Oscarakademiet kunngjorde at de ville korte ned det direktesendte showet ved å kutte fire kategorier, blant dem foto og klipp. Prisene ville fremdeles bli delt ut, de ville bare ikke bli vist direkte på TV.

Men etter protester og åpne brev fra filmtungvektere som blant andre Martin Scorsese, Spike Lee og Brad Pitt, snudde Akademiet igjen.

Forsøket på å korte ned sendingen som normalt varer i rundt fire timer, til tre, kom etter en bunnotering i seertall i 2017 med 26,5 millioner i USA.

Filmene med flest vinnersjanser i natt, er «Roma» og «The Favourite» - de har begge ti nominasjoner hver - inkludert Beste film.

Dette er de nominerte (vinnere vil bli markert med fet skrift):

Beste film:

«Black Panther»

«BlacKkKlansman»

«Bohemian Rhapsody»

«The Favourite»

«Green Book»

«Roma»

«A Star Is Born»

«Vice»

Beste mannlige hoverolle:

Christian Bale, «Vice»

Bradley Cooper, «A Star Is Born»

Willem Dafoe, «At Eternity's Gate»

Rami Malek, «Bohemian Rhapsody»

Viggo Mortensen, «Green Book»

Beste kvinnelige hovedrolle:

Yalitza Aparicio, «Roma»

Glenn Close, «The Wife»

Olivia Colman, «The Favourite»

Lady Gaga, «A Star Is Born»

Melissa McCarthy, «Can You Ever Forgive Me?»

Beste regi:

Spike Lee, «BlacKkKlansman»

Pavel Pawlikowski, «Cold War»

Yorgos Lanthimos, «The Favourite»

Alfonso Cuaron, «Roma»

Adam McKay, «Vice»

Beste mannlige birolle:

Mahershala Ali, «Green Book»

Adam Driver, «BlacKkKlansman»

Sam Elliott, «A Star Is Born»

Richard E. Grant, «Can You Ever Forgive Me?»

Sam Rockwell, «Vice»

Beste kvinnelige birolle:

Amy Adams, «Vice»

Marina de Tavira, «Roma»

Regina King, «If Beale Street Could Talk»

Emma Stone, «The Favourite»

Rachel Weisz, «The Favourite»

Beste adapterte manus:

«The Ballad Of Buster Scruggs»

«BlacKkKlansman»

«Can You Ever Forgive Me?»

«If Beale Street Could Talk»

«A Star Is Born»

Beste originalmanus:

«The Favourite»

«First Reformed»

«Green Book»

«Roma»

«Vice»

Beste foto:

«Cold War»

«The Favourite»

«Never Look Away»

«Roma»

«A Star Is Born»

Beste produksjonsdesign:

«Black Panther»

«The Favourite»

«First Man»

«Mary Poppins Returns»

«Roma»

Beste kostymedesign:

«The Ballad Of Buster Scruggs»

«Black Panther»

«The Favourite»

«Mary Poppins Returns»

«Mary Queen Of Scots»

Beste filmklipp:

«BlacKkKlansman»

«Bohemian Rhapsody»

«The Favourite»

«Green Book»

«Vice»

Beste fremmedspråklige film:

«Capernaum», Libanon

«Cold War», Polen

«Never Look Away», Tyskland

«Roma», Mexico

«Shoplifters», Japan

Beste dokumentar, langfilm:

«Free Solo»

«Hale County»

«Minding the Gap»

«Of Fathers and Sons»

«RBG»

Beste dokumentar, kortfilm:

«Black Sheep»

«End Game»

«Lifeboat»

«A Night at the Garden»

«Period. End of Sentence.»

Beste animasjonsfilm:

«Incredibles 2»

«Isle Of Dogs»

«Mirai»

«Ralph Breaks the Internet»

«Spider-Man: Into the Spider-Verse»

Beste animerte kortfilm:

«Animal Behavior»

«Bao»

«Late Afternoon»

«One Small Step»

«Weekends»

Kortfilm:

«Detainment»

«Fauve»

«Marguerite»

«Mother»

«Skin»

Beste filmmusikk:

«Black Panther»

«BlacKkKlansman»

«If Beale Street Could Talk»

«Isle Of Dogs»

«Mary Poppins Returns»

Beste originalsang:

«All The Stars», «Black Panther»

«I’ll Fight», «RBG»

«The Place Where Lost Things Go», «MPR»

«Shallow», «A Star Is Born»

«When A Cowboy Trades His Spurs for Wings», «Buster Scruggs»

Beste visuelle effekter:

«Avengers: Infinity War»

«Christopher Robin»

«First Man»

«Ready Player One»

«Solo: A Star Wars Story»

Beste sminke og hår:

«Border»

«Mary Queen of Scots»

«Vice»

Beste lydklipping:

«Black Panther»

«Bohemian Rhapsody»

«First Man»

«A Quiet Place»

«Roma»

Beste lydmiksing:

«Black Panther»

«Bohemian Rhapsody»

«First Man»

«Roma»

«A Star Is Born»