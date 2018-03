SVENSK OSCARVINNER: Alicia Vikander er tilbake på lerrettet etter Oscar-statuetten hun vant i fjor. Nå er det norske Roar Uthaugs Hollywood-debut «Tomb Raider» det handler om. Foto: ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ / AFP

Oscar-vinner Alicia Vikander til VG om #metoo:– Trodde det skulle være sånn

Emil L.Mohr

Publisert: 20.03.18 07:17

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FILM 2018-03-20T06:17:00Z

LONDON (VG) – Jeg har valgt å overse sextrakassering i bransjen, vedgår Lara Croft-aktuelle Alicia Vikander (29).

Oscar -vinner Alicia Vikander var en av 600 svenske skuespillere som sang ut mot seksuell trakassering da Weinstein-saken eksploderte før jul. Men foran norske Roar Uthaugs «Tomb Raider» - med premiere den 16. mars - tar hun et oppgjør med seg selv.

– Selv om jeg aldri har vært gjenstand for sextrakassering personlig, har jeg vært vitne til det, forteller hun i et eksklusivt intervju med VG i London.

– Trist og sjokkerende nok har det vært normen. Og folk – meg selv inkludert – har valgt å overse det. Jeg var ung – jeg har jo nærmest vokst opp i bransjen – og trodde at det var sånn det skulle være, legger hun til.

Vikander erkjenner at høstens og vinterens #metoo-kampanje har vært en «ekstrem øyeåpner» også for henne.

– Det har vært deilig å se ringvirkningene – eller snarere bølgeeffektene – av den, sier hun.

– Endelig har vi slått fast at «Å nei, ikke tale om!» Det føles virkelig som om ting vil bli forandret, virkelig som om det er skapt en bevegelse.

Fakta Fakta Alicia Vikander: * Svensk skuespiller og modell født i Gøteborg 3. oktober 1988 * Slo gjennom med TV-serien «Andra avenyn» som 20-åring * Vant Guldbaggen for spillefilmdebuten «Till det som är vackert» (2010) * Vakte internasjonal oppmerksomhet med «En kongelig affære» og «Anna Karenina» i 2012 * Fulgte opp med profilerte prosjekter som «The Fifth Estate» (2013), «Testament of Youth» (2014) og «Ex Machina» (2015) * Vant Oscar for Tom Hoopers «Den danske piken» i 2016 * Aktuell med Roar Uthaugs «Tomb Raider»

Feministisk fortapt

Det var som kona til transkunstneren Lili Elbe i «Den danske piken» (2015) Vikander fikk sitt definitive gjennombrudd og vant Oscar for beste kvinnelige birolle. Nå tolker hun et annet hunnkjønn utenom det vanlige: Lara Croft – den ikoniske videospillfiguren som hun ikke nøler med å kalle «feministisk superhelt».

– Jeg likte spill som liten. Jeg hadde ikke konsoll selv, men lånte av ungene til vennene til foreldrene mine. Jeg husker overraskelsen vår da vi plutselig støtte på en kvinnelig hovedperson, humrer Vikander barbeint og i en slags yogapositur på et fancy Hoxton-hotell.

Det er her, i det gamle East End, at handlingen i Uthaugs påkostede Hollywood-debut starter. Lara er både yngre og mindre timeglassformet enn vi husker henne fra 2000-tallsfilmene med Angelina Jolie i spissen.

– Samfunnet har endret seg. Synet på hva som utgjør en attråverdig kvinneskikkelse har endret seg, forklarer Vikander.

Her er en trailer fra en annen film Alicia Vikander har spilt i, «En kongelig affære»:

– Dette er en historie om en ung dame som forsøker å finne sin plass i verden. Samtidig som hun er vittig, gløgg og barsk, er hun rimelig fersk og en smule fortapt. Hun holder ikke til på noe gods – vi finner henne på MMA-gymmen, hvor hun trimmer sammen med venninnene sine når hun ikke jobber som sykkelbud. Hun bor i kollektiv – akkurat slik jeg gjorde da jeg var 20.

Lisboa kalte

I fjor giftet Vikander seg med kollegaen Michael Fassbender – sist sett i «Snømannen» – og meldte flytting til Lisboa. Enda hun kvier seg for å diskutere ektefellen på trykk, øser hun villig vekk av kjærligheten til den portugisiske hovedstaden.

– Jeg elsker stedet. Skandinavisk eller ei – jeg kan ikke fordra kulde. Hvis jeg kan få være et sted hvor det er varmt store deler av året, gjør det meg veldig lykkelig. Dessuten digger jeg arkitektur – og sardiner. For fem år siden trodde jeg at jeg bare ville bo her i London eller i New York. Forskjellen er at vi snakker om en storby med skarve 20 minutter til sjøen.

Desto verre syntes Vikander det var da regissør Uthaug dynket henne i iskaldt vann under opptak. Etter hard styrketrening siden tre måneder før innspillingen insisterte hun nemlig på å gjøre brorparten av egne stunts.

– Det fysisk mest krevende var sannsynligvis sekvensen om bord i et skipsvrak. I tillegg ble jeg sendt ned en diger elv – det vil si de olympiske kunststrykene i Nord-London – med hendene «bundet». Det var elleve grader, og vi gjennomførte scenen 25 ganger. Det var helt sprøtt.

«Bølgen»-fan

– Hvordan var det å samarbeide med Uthaug mer eller mindre parallelt mens du gjorde «Submergence» med legendariske Wim Wenders?

– Vel, etter å ha laget 20 filmer, har jeg skjønt at ingen instruktører er like. Det er blant annet derfor jeg er så tilfreds med yrkesvalget. Da jeg møtte Roar, hadde jeg sett «Bølgen» og var stor fan av den. Wim, på sin side, fikk høre hvordan jeg kjøpte meg fluffy rosa genser etter å ha sett «Paris, Texas» da jeg var 12. Han var mye av grunnen til at jeg falt pladask for arthouse-filmer som tenåring.

– Burde trakasseringsukulturen i bransjen vært påtalt tidligere?

– Sånn kan vi alltid tenke, erklærer Vikander overfor VG.

– Jeg er glad for at det endelig skjer, istedenfor ikke. Fokuset vårt nå bør være forandringen som faktisk vil følge av det.