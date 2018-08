TRØBBEL PÅ FLERE KANTER: Johnny Depp, her fotografert på Comic Con i juli. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Johnny Depp-film trukket fra kino en måned før premiere

Publisert: 07.08.18 19:33

Kun en måned før planlagt premiere er filmen om Notorious B.I.G med Johnny Depp i hovedrollen fjernet fra premiereplanene.

7. September skulle det opprinnelig ha vært premiere på «City of Lies», med Johnny Depp i hovedrollen. Nå har imidlertid produsenten Global Road Entertainment droppet filmen, melder Variety.com

Det er ikke opplyst noen grunn til den plutselige beslutningen, men nyheten kommer en måned etter at det ble kjent at en medarbeider på filmen saksøker superstjernen fordi Depp angivelig skal ha slått ham.

Page Six har også meldt at to tidligere sikkerhetsvakter saksøker skuespilleren for lønn de aldri har fått.

Depp har også vært i konflikt med tidligere advokater som han mener konspirerte med hans økonomiske rådgivere og loppet han for penger. Partene ble enige om et forlik før saken kom opp for retten.

«City of Lies» handler om drapene på rapprofilene Notorious B.I.G og Tupac Shakur, og etterforskningen av dem.

Kranglingen med ekskona Amber Heard har også fått mye oppmerksomhet de siste par årene. Heard anmeldte Depp for mishandling i 2016 , og delte bilde av seg selv med med skader i ansiktet på sosiale medier. Tidligere i måneden ble det kjent at Depp anmelder Heard for akkurat det samme.