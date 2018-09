FORELDET: Kevin Spacey og Steven Seagal slipper tiltale i minst én sak hver fordi sakene der de er anklaget for seksuelle overgrep er foreldet. Foto: AP / NTB scanpix

Spacey og Seagal slipper én metoo-anklage hver

2018-09-05

Påtalemyndigheten i Los Angeles tar ikke ut tiltale mot Kevin Spacey og Steven Seagal for overgrep som skal ha funnet sted for 25 år siden.

NTB

Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: 05.09.18

Hollywood Reporter skriver at statsadvokaten i Los Angeles tirsdag oppgir at de ikke kommer til å anlegge sak mot skuespillerne Kevin Spacey , Anthony Anderson og Steven Seagal.

I sakene mot Spacey og Seagal, skal det være fordi sakene er foreldet, og i Andersons tilfelle nektet den anklagende parten å la seg intevjue.

For Spacey sin del dreier det seg om en episode der en mann hevder at skuespilleren begikk seksuelle overgrep mot ham i 1992. Siden saken var over 25 år og dermed foreldet, konkluderte påtalemyndigheten med at det ikke var nødvendig å se nærmere på troverdigheten ved bevisene i saken. En lignende konklusjon ble trukket for saken til Seagal, der en kvinne har hevdet at Seagal begikk seksuelle overgrep mot henne da hun var 18 år, i 1993.

Nye anklager

Spacey er fremdeles under etterforskning for andre anklager mot ham som dukket opp i Los Angeles i august. Omstendighetene rundt de nye anklagene er foreløpig ikke kjent.

I juli ble det kjent at også britisk politi har igangsatt utvidet etterforskning etter nye påstander om seksuelle overgrep begått av Spacey.

Politiet i London mottok mellom februar og april i år tre nye påstander om at den amerikanske skuespilleren hadde forgrepet seg mot menn i London og Gloucester i perioden mellom 1996 og 2013, etter det BBC erfarer. London-politiet har til sammen seks etterforskningssaker mot Spacey. Fem av dem dreier seg om seksuelle overgrep og den sjette om overgrep.

Over 30 menn

Den Oscar-vinnende 58-åringen er anklaget for seksuelle overgrep fra over 30 menn. Spacey har sagt han ikke husker noe, men valgte likevel å beklage i offentlighet. I ettertid har Spacey avvist fullstendig alle andre anklager som har dukket opp.

Spacey vant Oscar-pris både for sin innsats i «American Beauty» i 2000 og «Usual Suspects» i 1996. I perioden fra 2004 til 2015 var han kunstnerisk leder ved London-teateret The Old Vic.

Skuespilleren fikk i november i fjor sparken fra Netflix’ suksesserie «House of Cards» som følge av anklagene.

Hans medspiller Robin Wright sa nylig i et intervju med Net-a-Porter at hun tror Spacey har evnen til å forbedre seg. Hun har regien på den siste sesongen som har premiere 12. november.

– Jeg tror alle mennesker har evnen til å forbedre seg ... En ny sjanse, på en måte, eller hva du vil kalle det. Det tror jeg absolutt på. Det kalles vekst.