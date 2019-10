ROSER RØNNING: Angelina Jolie, her under premieren av «Maleficent: Mistress of Evil» i London, her full av godord om regissør Joachim Rønning. Foto: NEIL HALL / EPA

Angelina Jolie til VG: – Joachim kom inn med nye øyne

LONDON (VG) Superstjernen Angelina Jolie likte norske Joachim Rønnings vri på «Maleficent»-oppfølgeren. Som adoptivmor er hun særlig begeistret for budskapet.

Emil L.Mohr

Livet smiler til sandefjordingen Joachim Rønning (47). I sensommer giftet han seg med milliardærarvingen Amanda Hearst. Kommende uke slipper han sin tredje Hollywood-film – Disney-eventyret «Maleficent: Mistress of Evil» – løs på det norske kinopublikumet.

Tittelrolleinnehaver og produsent er Oscar-vinneren Angelina Jolie (44), som åpenbart setter pris på å ha fått ham med på laget.

– Disney var veldig oppsatt på Joachim, sier hun til VG under pressetreffet etter verdenspremieren i London.

– Det er alltid spennende å jobbe med forskjellige regissører og å få en ny vinkling. Den første regissøren vår laget en vakker film, og nå får vi nye øyne på den, fortsetter Jolie.

«Maleficent: Mistress of Evil» Amerikansk eventyrfilm fra 2019

Manus: Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster, Linda Woolverton

Regi: Joachim Rønning

I rollene: Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley, m.fl.

Lengde: 1 t. 58 m.

Aldersgrense: 9 år

Norgespremiere: 16. oktober

Den amerikanske superstjernen besvarer ikke VGs oppfølgingsspørsmål om hvorvidt «Kon-Tiki», Rønnings store gjennombrudd fra 2012, betydde noe for regissørvalget. Det gjør derimot hennes britiske motspiller Sam «Diaval» Riley (39).

– Jeg elsket «Kon-Tiki». Jeg syntes det var en flott film, skyter han inn overfor VG, og forteller at han er imponert over Rønnings innsats på det gigantiske «Maleficent»-settet.

– Det var beundringsverdig. Det er ingen enkel oppgave å påta seg noe på denne skalaen, å håndtere alt sammen. Jeg synes han gjorde en kjempejobb, sier Riley.

les også Brad Pitt og Angelina Jolie er ikke lenger gift

Morskjærlighet

«Mistress of Evil» er satt noen vintre etter hendelsene i den originale blockbusteren signert Robert Stromberg i 2014. Mens Jolie returnerer som den skumle hornfeen Maleficent, er Elle Fanning tilbake som prinsesse Aurora. Denne gangen får den uortodokse og «Tornerose»-baserte mor-datter-konstellasjonen en utfordring idet prins Phillip (Harris Dickinson) melder seg i magiriket deres på frierføtter.

Rønning har uttalt at historien er inspirert av foreldres «største frykt» om unger som flytter hjemmefra. Jolie – som har tre biologiske og tre adoptivbarn sammen med eksmannen Brad Pitt – stiller seg bak det.

les også Superstjerner på gjestelisten til Joachim Rønning og Amanda Hearst

– Jeg synes den sender ut vakre budskap om å finne sitt ekte jeg, å omfavne andre, samt et av mine favorittemaer: at en familie ikke handler om blod, forteller hun åpenhjertig.

NYGIFTE: Amanda Hearst og Joachim Rønning på filmpremieren i London, to måneder etter at de ga hverandre sitt ja i California. Foto: Ian West / PA Wire

Samtidig mener Jolie at Rønning utforsker det ondes problem på kløktig vis, både gjennom skikkelsen hennes og Auroras blivende svigermor dronning Ingrith, spilt av lerretsveteranen Michelle Pfeiffer.

– Jeg synes vi har komplekse rollefigurer, alle sammen, noe som er sjelden vare i ensemblesammenheng, skryter hun stramt svartkledd fra topp til tå.

– Hverken kvinner eller folk flest er født med hardhet og aggresjon. Som regel skjer det noe underveis som fører til at du mister tillit eller føler deg utrygg, sånn at du begynner å slåss og beskytte deg selv på en annen måte, observerer hun videre.

les også Michelle Pfeiffer brakk armen før filmpromo

Sint og fiendtlig

FN-goodwill-ambassadøren Jolie er kjent for et engasjement som strekker seg fra Darfur til Syria. Pressemøtet er ikke komplett uten et stikk til den globalpolitiske eliten.

– Når vi viser en leder så sint og fiendtlig overfor «de andre» som Ingrith, gjør vi det veldig klart i filmen at hun er redd, svak og ignorant. Det er derfor hun oppfører seg sånn, og derfor hun gjør feil, erklærer Jolie.

– Og det er derfor vi trenger et fremtidig lederskap, à la Aurora, som slår et slag for diversitet og respekt for andre og seg selv. Hvis slutten av filmen føles riktig, tror jeg du er på riktig vei.

En lokal reporter vil vite om Jolie fortsatt har karrieremål, etter utallige priser og en IMDb-oversikt som rommer over 50 titler.

– Det har jeg. Jeg elsker å være kunstner. Det er andre aspekter ved arbeidet mitt jeg har lyst til å få frem etter hvert, selv om jeg er opptatt av å oppdra barna mine i årene som kommer, sier hun.

– De er alle i den alderen hvor du ikke vil gå glipp av et øyeblikk. Jeg har lyst til å gjøre det beste ut av det, før de gir seg i kast med verden. Jeg håper å få innprentet de gode greiene i dem, hvilket er hovedfokuset mitt. Men jeg har noen andre sprø ideer som jeg tenker vil gjøre seg gjeldende på sikt.

Igjen blander Riley seg inn fra venstre:

– Vær så snill å stille som presidentkandidat?

Jolie svarer ikke på det heller – men gliser desto bredere under hotell-lysekronen i Knightsbridge.

