HOLLYWOOD-YNDLING: Cameron Diaz på «Shrek»-premiere i Hollywood i 2014. Foto: Sean Gallup / Getty Images Europe

Cameron Diaz savner ikke skuespilleryrket

Hollywood-dronningen (46) la opp som skuespiller for fem år siden og lever veldig godt med det.

I et intervju med bladet InStyle betror Cameron Diaz at hun kanskje aldri kommer til å figurere i en film igjen.

– Jeg ser det på det sånn at jeg har gitt mer enn halve livet mitt til offentligheten. Nå føler jeg at det er ok for meg å ta tid for meg selv, for å reorganisere og velge hvordan jeg vil vise meg for verden igjen. Hvis jeg ønsker å gjøre det. Jeg savner ikke å være skuespiller, forsikrer den amerikanske stjernen.

Diaz fikk sitt store gjennombrudd for 25 år siden, i «Masken». Raskt etablerte hun seg som dronningen av romantiske komedier. Publikum har sett henne i kassasuksesser som «Alle elsker Mary», «The Holiday», «My Sister’s Keeper», «In her Shoes» og «Charlie’s Angels». De siste årene har stjernen imidlertid ligget lavt. Sist Diaz var aktuell på filmlerretet, var som stemmegiver i «Shrek» i 2014.

Året etter giftet hun seg med musiker Benji Madden (37), og siden har filmstjernen ligget svært lavt i terrenget. Sist Diaz viste seg i offisiell sammenheng, var i mai i år da «Charlie’s Angels»-kollega Lucy Liu (50) ble hedret med stjerne på Hollywood Walk of Fame.

KOLLEGER: Drew Barrymore, Lucy Liu, Demi Moore og Cameron Diaz på Lius Hollywood-seremoni på Walk of Fame i mai i år. Foto: Janet Gough / AFF-USA.COM / AFF

I fjor vår bekreftet filmyndlingen det fansen hadde lurt på i over tre år – nemlig at hun legger opp.

Diaz forteller nå at hun nyter den friheten som følger med ikke å være bundet til en filmkontrakt og alt det medfører. Særlig tilfreds er hun med at ikke alle lenger vet hva hun holder på med.

– Tiden er kun min egen. Jeg selger ikke noen film, og fordi jeg ikke selger noe som helst akkurat nå, så skylder jeg ikke noen noe. Det er jeg helt ferdig med. Jeg lever mitt eget liv, forklarer hun.

Lenge var Diaz blant Hollywoods best betalte kvinner. Nå er hun aller mest opptatt av at det hun skal bruke tid på, er noe hun selv har et brennende og lidenskapelig engasjement for. De siste årene har helse og velvære stått i fokus, noe som har resultert i to bokutgivelser i sjangeren.

Men 46-åringen er også svak for mote og design og røper i bladintervjuet at hun har noen prosjekter på gang som det er litt for tidlig å utdype.

Publisert: 07.08.19 kl. 19:54

