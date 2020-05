«BOLLEDRENGE OG FISSEMÆND»: Frank Hvam (til venstre) og Casper Christensen i «Klovn 3: The Final». Foto: Per Arnesen / Nordisk Film

Filmanmeldelse: «Klovn 3: The Final»: Det lysner på kino

Dustete danske drenge på sin siste (?) guttetur.

KOMEDIE

«Klovn 3: The Final»

Danmark. 12 år. Regi: Mikkel Nørgaard

Med: Frank Hvam, Casper Christensen, Mia Lyhne, Cassius Aasav Browning

Mia (Lyhne) har begynt å tenke på skilsmisse. Frank (Hvam), som fyller 50 i disse dager, er ikke lysten. For noe mas, hva?

Fødselsdagsgaven fra bestevennen Casper (Christensen) er en guttetur til Island. Da kan Mia få kjenne på hvordan det er å savne ektemannen i noen dager.

Den aldrende playboyen Casper har baktanker, selvsagt. Det skal åpne et nytt bordell i Reykjavik, med «ludder fra 75 nationer», også kjent som «fisse fra fem kontinenter». Det er dit de skal.

Men dit kommer de aldri. Frank, den nevrotiske kløna, sørger for at de to aldri kommer seg på flyet. Kriseplanen blir å tilbringe et par dager hos Frank og Mias naboer, som er bortreist. Bare de to.

Så sørger en vulkan for at all flytrafikk til og fra Island stoppes. Frank og Casper må late som om de sitter «askefaste» på øya, mens de i realiteten kan følge med på Mia med kikkert fra den andre siden av gaten.

En drømmesituasjon? Vel. Alle som har vært på guttetur, vet at de kan bli for lange.

Mange nordmenn vil kjenne Frank og Casper fra TV (serien begynte så langt tilbake som i 2005), og vil vite hva de går til når de går på «Klovn 3: The Final»:

Ekstrem pinlighetshumor av «gikk ikke helt etter planen»-skolen, mer obskøn i uttrykket enn Thomas Giertsens «Helt perfekt» og mange hakk mer lavpannet enn Larry Davids «Ingen grunn til begeistring». Massive mengder sexvitser og analhumor. Så barnslig at det nesten blir «progressivt» i all sin uskikkelige usmakelighet.

Kort sagt: Ganske gøy.

Våre venner klarer ikke helt å opprettholde tempoet i én time og trettifire minutter. Det var gode grunner til at «Klovn» opprinnelig var en TV-serie.

Men det er ikke så langt unna.

Moro.

P.S.: Undertegnede er ingen stor tilhenger av anmeldelser som på død og liv prøver å tolke alt en har sett/lest/hørt i det siste inn et dagsaktuelt perspektiv.

Men noen bonusbetraktninger til slutt, helt gratis, om hvordan det var å være på kino igjen etter to måneder, om enn bare på en lukket visning for hovedstadspressen.

1. Kinolerreter er jaggu store og flotte. Mye større enn TV-skjermer. 2. For en lyd! 3. Det var stas å høre folk man ikke kjenner kjempegodt, knegge og le. 4. Underholdning som blir utporsjonert i hensiktsmessige porsjoner – la oss si én time og trettifire minutter om gangen – har noe for seg. 5. Jeg tenkte mye på at jeg skulle vært i København, min favorittby, sent i april, og håper jeg snart kan reise dit igjen. 6. Sprøtt å se folk håndhilse – og klemme! – der oppe på lerretet. 7. Det var deilig å bytte sitte/liggestilling. Jeg kan umulig være den eneste som har pådratt meg isjias i løpet av lockdown?

P.P.S.: Kinoene i Oslo åpner så smått opp fra og med fredag 8. mai. Flere norske byer følger neste uke og i ukene som kommer. Ta en tur, det føltes bra.

Publisert: 08.05.20 kl. 12:10

