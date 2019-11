ÅPENHJERTIG: James McAvoy, her på en filmpremiere i Los Angeles i sommer. Foto: O'Connor / AFF

James McAway om høydekritikk: – Som et spark i ballene

Filmstjernen James McAvoy (40) hevder han blir snytt for roller fordi han er for lav av vekst. Særlig én hendelse har satt spor.

Mange vil nok hevde at skotske James McAvoy ikke kan klage på mangel på lukrative tilbud. For tiden figurerer han i en av de mest sentrale rollene i HBO-serien «His Dark Materials», og ellers på den lange merittlisten finner man filmer som «Deadpool 2», «Split», «X-Men» og «Om forlatelse».

40-åringen opplyser imidlertid til den britiske avisen The Telegraph at han ofte får avslag fordi han ikke er høy nok.

– Som en heller lav mann, får jeg ofte høre at jeg er for lav av vekst for en rolle. Og selv når jeg får en jobb, er det sånn at jeg får høre: «Men selvsagt, vi må gjøre noe med det», forklarer han.

McAvoy måler 170 cm på sokkelesten.

Spesielt én episode var sår for Hollywood-stjernen. En kvinnelig motspiller, han røper ikke hvem, skal ha uttalt seg tvilende til om han kunne spille hennes kjæreste.

– Hun sa at hun var usikker på om jeg var rett person, fordi «ingen ville tro at han kunne være kjæreste med en som henne». Det var som et spark i ballene, sier McAvoy.

– Jeg bare tenkte: Ok, nå må jeg late som om jeg liker deg veldig godt i åtte uker fremover, noe som kommer til å bli veldig vanskelig, for du er så altfor høy på deg selv. Jeg kan røpe at det forholdet ble skikkelig interessant.

Skotten innrømmer at det iblant går på selvtilliten løs å bli konfrontert med kroppshøyden.

– Noen ganger blir man påtvunget den følelsen at man ikke er kjekk nok for en rolle.

I tillegg til TV-serien-innspillingen, er McAvoy snart aktuell i teateroppsetningen «Cyrano de Bergerac» i London.

