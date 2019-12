RETTEN: Harvey Weinstein på vei ut fra høyesterett i New York onsdag. Foto: Eduardo Munoz / REUTERS

Weistein har inngått forlik på 25 millioner dollar

Weinsteins filmstudio har blitt enige med saksøkere om et forslag til forlik på totalt 25 millioner dollar, ifølge New York Times.

For mindre enn 10 minutter siden

Saken har vært for retten i to år. Onsdag kveld melder New York Times at Harvey Weinstein og styret i hans konkursslåtte filmstudio har kommet til enighet om et forlik verdt 25 millioner dollar, eller rundt 230 millioner norske kroner.

Forlik-forslaget skal ifølge flere av advokatene være godkjent av alle de viktigste interessentene involvert.

Publisert: 11.12.19 kl. 20:37

