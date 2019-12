RETTEN: Harvey Weinstein på vei ut fra høyesterett i New York onsdag. Foto: Eduardo Munoz / REUTERS

Weinstein og anklagerne enige om forlik på 25 millioner dollar

Weinsteins filmstudio har blitt enige med saksøkere om et forslag til forlik på totalt 25 millioner dollar, ifølge New York Times.

Oppdatert nå nettopp

Saken har vært for retten i to år. Onsdag kveld melder New York Times at Harvey Weinstein og styret i hans konkursslåtte filmstudio har kommet til enighet om et forlik verdt 25 millioner dollar, eller rundt 230 millioner norske kroner.

Forlik-forslaget skal ifølge flere av advokatene være godkjent av alle de viktigste interessentene involvert. Kompensasjonen vil gå til alle de over 30 skuespillerne og tidligere Weinstein-ansatte som har anklaget filmmogulen for ulike former for seksuelle overgrep - fra voldtekt til seksuell trakassering.

les også Aktor krever femdoblet kausjon for Weinstein

Også anklagere som slutter seg til søksmål i de kommende månedene kan få en del av pengene.

Det som gjenstår før forliket blir bindende juridisk, er godkjenning av retten og signaturer fra samtlige parter.

Ifølge NYT vil pengene bli utbetalt av forsikringsselskaper som representerer det tidligere Weinstein Company. Siden selskapet for tiden er i en konkursprosess, måtte kvinnene fremme krav sammen med de øvrige kreditorene i boet.

Ifølge flere advokater avisen har snakket med, som ønsker å være anonyme, vil forliket være en del av en totalsum på 47 millioner dollar, 433 millioner kroner, som skal innløse selskapets forpliktelser.

Talspersoner for Weinstein har ikke ønsket å kommentere saken.

Etter planen skal Weinstein for retten i Manhattan i starten av januar i forbindelse med saken der to kvinner anklager ham for seksuelle overgrep.

En av betingelsene for forliket er at styremedlemmene i tidligere Weinstein Company blir fritatt for erstatningsansvar i framtiden og saksøkerne må trekke sine krav mot Weinstein og andre ledere.

Publisert: 11.12.19 kl. 20:37 Oppdatert: 11.12.19 kl. 21:01

Mer om