Filmanmeldelse «Rutete ninja»: Storkjeftet og supersjarmerende

Grov griseprat – rett fra hjertet.

ANIMASJONSFILM/UNGDOMSFILM

«Rutete ninja» («Ternet ninja»)

Danmark. 12 år. Regi: Anders Matthesen og Thorbjørn Christoffersen.

Norske stemmer: Herman Flesvig, Dina Padoin.

Terningkast: 5

Danmark er muligens ikke helt hva det en gang var. Men drømmen om det fredelige, frilynte og «frække» landet lever videre i filmene til Anders Matthesen og Thorbjørn Christoffersen («Terkel i knipe», 2004).

Denne gangen handler det om en ninjabamse som kommer til verden i en barnearbeider-sweatshop i Thailand. Vår lille helt er et resultat av feilproduksjon: Han er laget av et gammelt, rutete skjerf.

Etter å ha blitt gjort levende av et lynnedslag beordret av ninjaånden Nakamura, finner bamsen sin vei til Danmark via sjømannen og superfylliken Stewart. Vel fremme i det dejlige landet er ninjaen fast bestemt på å hevne seg på den danske eieren av leketøysfabrikken på den andre siden av kloden. Men først må han hjelpe sin nye eier, Asgeir.

Asgeir går i 7. klasse. Han har en new age-orientert mamma, en stefar og en storebror, Odin, som stort sett spiser potetgull og sitter på ramma (så mye driter han, at moren må smøre ham inn med «økologisk Alcos-Anal»).

SJØMANN OG SUPERFYLLIK: «Onkel Stuart» i «Rutete ninja». Foto: Nordisk Film

Asgeir er et lett offer for skolens største bølle, og han er dessuten ulykkelig forelsket i åttendeklassingen Jessica. Hun vet ikke at Asgeir eksisterer en gang, selvsagt, der hun går rundt på skolen og stråler, fotfulgt av to venninner som ser ut som de kommer rett fra «Paradise Hotel».

Med den vesle, voldelige ninjaen plassert i ranselen, går det ikke lang tid før Asgeir både får satt bølla på plass og vekket Jessicas oppmerksomhet. Det eneste problemet er at ninjaen har dårlig tid. Han må jo hevne seg.

«Rutete ninja» er utrolig stor og stygg i kjeften, spesielt til animasjonsfilm for ungdomsskoleungdom (og oppover) å være. Sex, avføring, fyll og narkotika – alle de klassiske komedieknappene trykkes ned, hardt og hele tiden. Om det er gøy? Veldig. Sex-, avførings-, fyll- og narkotikavitser er ofte det.

Komikeren Herman Flesvig gir stemme til 113 (!) karakterer i filmen, slik Aksel Hennie hadde alle røstene i «Terkel i knipe», og får si «kukk», «fitte» og «tøyte» så ofte han bare vil. Han gjør en formidabel jobb, ikke minst som ninjaen, hvis dialekt er 80 % prosent Fredrikstad og 20 % Grenland. En skrekkelig kombinasjon, som du skjønner.

MANNEN MED TUSEN (ELLER I HVERT FALL 113) STEMMER: Herman Flesvig får snakket ut i «Rutete ninja». Foto: Nordisk Film

«Rutete ninja» utspiller seg i et univers der de vokste mer eller mindre konsekvent kaller barna for «jævla horunger». Men filmen er pepret med små vitser av annet, mindre grisete slag også. Som posteren på Asgeirs soverom, med bilde av en spinner og påskriften «But why?». Og som da den drikk- og knarkfeldige Stewart mener at han «har vært ute en vinternatt før, med Per Heimly og Pushwagner».

Det hadde ikke vært all verden verdt, kanskje, om det ikke var for at «Rutete ninja» i sitt hjertes hjerte er en øm film om en flau tid i menneskebarnets liv: Puberteten. «Rutete ninja» evner å si noe sympatisk og fint om at det å være ung er – om ikke for jævlig, så i alle fall ganske utfordrende.

Det gjør den helt – helt – uten å henfalle til politisk og pedagogisk korrekt koseprat.

