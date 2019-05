PREMIERE: Herman Flesvig på rød løper til festpremiere i Oslo tirsdag kveld. Foto: Trond Solberg, VG

Herman Flesvig gir 113 stemmer i «Rutete Ninja»: – Mer fysisk krevende enn jeg trodde

VIKA KINO/OSLO (VG) Komiker Herman Flesvig (27) tok seg så ut under stemmeleggingen til «Terkel i knipe»-oppfølgeren at han pådro seg nakkeproblemer.

Mens Aksel Hennie (43) ga stemme til forløperen «Terkel i knipe» i 2005, er det Flesvig som står bak samtlige karakterer i «Rutete Ninja».

– Man tenker at det er superimponerende, men det er jo veldig mye sånn «gutt i skolegård som bare roper», men det var litt av en jobb. Jeg var ganske svett. Etter denne runden hadde jeg brukt det meste av vokabularet mitt på dialekter og stemmer, forteller Flesvik når VG møter ham på festpremieren i Oslo tirsdag.

Han hevder at han ikke øvde mye på forhånd.

– Vi tok det der og da, så det er veldig mye improvisasjon i denne filmen. Man må jo være litt forstyrret for en sånn rolle, så de var heldige som fant en med mange stemmer i hodet, ler han.

Alle 113 stemmene ble lagt på i løpet av én intens måned.

– Det var knallhardt og mye mer fysisk krevende enn jeg trodde på forhånd. Jeg måtte til naprapat for å få tatt nakken underveis, for jeg spente så mye muskler da jeg spilte de ulike karakterene. Og så drakk jeg kamille-te hele veien, opplyser han.

– Men hvordan er det mulig å gi 113 stemmer?

– Jeg vet ikke helt, men jeg fikk det til. På en annen side – jeg kan ikke gangetabellen, så det er sikkert sånn at man får noen goder og noen ulemper her i livet. Det var gudskjelov bra regi . Uten det hadde det ikke gått.

Flesvig har vært aktuell i flere underholdningsprogram på NRK, blant annet sammen med Robert Stoltenberg (54). I 2018 var han programleder for P3 Gull. 27-åringen har i tillegg en svært populær Instagram-profil med over 300.000 følgere. Der parodierer han ofte nettopp Aksel Hennie.

SPENT: Herman Flevig innrømmet for VG at han kjenner på forventningnspress. Foto: Trond Solberg, VG

Flesvig forsikrer at det er utelukkende god tone mellom ham og Hennie, til tross for de mange ironiske parodiene, og på tross av at han nå har overtatt animasjonsuniverset.

– Aksel og jeg kjenner hverandre. Vi er gode venner og har blant annet hoppet fallskjerm sammen. Det er han jeg ringer hvis jeg trenger tips til hva jeg skal gjøre i ulike situasjoner.

– Også i denne situasjonen?

– Aksel sa dette er en jobbe jeg bare måtte gjøre, fordi det er superfett. Men han sa også at det var knallhardt arbeid, så jeg visste på en måte hva jeg gikk til.

Flesvig vet at han har store sko å fylle, og han kjenner på prestasjonspresset.

– Men dette er en helt ny film, med nye roller. Selv om det er samme univers.

Størst forkjærlighet har han for karakteren Rutete Ninja, fordi han snakker Halden-dialekt.

– Det er jeg nemlig veldig glad i. I hvert fall å banne på Halden-dialekt, flirer han.

Mest krevende var hovedkarakteren Asgeir.

– Da snakket jeg som meg selv, bare som en to år gammel gutt. Og det var ganske pinlig.

SE MIN KJOLE: Maria Mena hadde vært bevisst på valg av antrekk – nemlig rutemønster. Foto: Trond Solberg, VG

Maria Mena møtte opp på premieren for å støtte kameraten. De to har kjent hverandre i tre år og fikk en noe spesiell start på vennskapet.

– Jeg føler at jeg var en av de første som oppdaget Herman på Instagram. Og så inviterte jeg ham i min 30-årsdag, uten at vi hadde møttes før. Han kom på festen, helt alene. Det syntes jeg var tøft, for han kjente ingen der. Siden har vi støttet hverandre. Se, jeg har på rutete kjole for anledningen, sier Mena til VG.

UNGKARSKVINNE: Maria Mena trives som singel. Foto: Trond Solberg, VG

I februar fortalte Mena omverdenen at det var slutt med henne og kjæresten Bård Hauki (52). Hun har ingen ny romanse på gang.

– Jeg er veldig singel og superhappy med det. Trolig kommer jeg til å være det veldig lenge. Det blir vanskelig for en mann å lokke meg over på den andre mørke siden igjen, smiler hun.

I stedet øser hun kjærlighet over sin nye firbente venn, hunden Julius, som hun skaffet seg i mars. Hun poster hyppig bilder av seg og valpen på Instagram.

– Julies er verdens beste. Det eneste er når jeg er fyllesyk, da hadde det vært greit om den kunne gå tur alene, sier hun og ler.

Nylig holdt det på å gå veldig galt da Julie ble påkjørt.

– Heldigvis var den på bena igjen etter en uke. Jeg satser på kurs i hundedressering i sommer, forsikrer hun.

På plass på festpremieren var også TV-programleder Nicolay Ramm (30). Han kom sammen med samboeren Josephine Leine Granlie. Paret forlovet seg nylig.

«Rutete Ninja» er laget av de samme danske teamet som sto bak «Terkel i knipe». Filmen inneholder ifølge Nordisk Film «sjenerøse mengder drap, action, hevn, forelskelse, fyll, fest, ydmykelse, mobbing, knark, banning og fremfor alt masse drøy humor».

Flere av de forrige karakterene gjør comeback, deriblant Onkel Stewart.

NYFORLOVET: Nicolay Ramm og Josephine Leine Granlie. Foto: Trond Solberg, VG

Publisert: 21.05.19 kl. 20:20