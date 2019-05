KOMMER TILBAKE: Mr. Carson – butleren i «Downton Abbey», spilt av Jim Carter er på vei tilbake. 13. september kommer filmen som bygger videre på den populære TV-serien på kino. Foto: Jaap Buitendijk / Digital / 35mm

Tilbake igjen: Slik blir den nye «Downton Abbey»-filmen

Har du savnet TV-serien «Downton Abbey»? Nå er filmen ferdig laget – og premieklar til høsten. Dette er noe av det som kommer til å skje på det store lerretet.

Nå nettopp







Høstens 2015 var det slutt for den populære dramaserien «Downton Abbey» på TV etter seks sesonger.

– Den reisen som vi har vært med på med «Downton Abbey» har vært helt fantastisk for oss alle sammen, uttalte Hugh Bonneville som helt siden starten i 2010 spilte Lord Grantham, «Master of the house», den gang.

les også Vil lage film av «Downton Abbey»

Men til høsten er han og de aller fleste av de andre skuespillerne tilbake på Downton Abbey – men denne gangen utspiller handlingen seg på kinolerretet. Norsk premiere er 13. september.

Trailerne ble lansert tirsdag – og både forteller om hva som skjer – og kommer med opptil flere pikante antydninger.

Det er forfatteren av TV-serien Julian Fellowes som også har skrevet manuskriptet og svært mange av skuespillerne og deres karakterer er fortsatt med.

TILBAKE: laura Carmichael, Elizabeth McGovern og Michelle Dockery er alle med når filmen fra «Downton Abbey» kommer på norske kinoer i september. Foto: Liam Daniel

BBC har sett begge trailerne med argusøyne- og dette er noe av handlingen: Året er 1927 – og en av filmens store begivenheter er at Englands kong George V dronning Mary kommer på besøk til Downton Abbey – og hvis man trodde at familien Crawley tilhørte de mest snobbete, må de virkelig legge seg i selen for å leve opp til en kongelig standard.

les også Lady Marys private tragedie: «Downton Abbey»-stjernen knust etter forlovedens død

Den som virkelig får mye å spille på er Dame Maggie Smith i rollen som den utsøkt sarkastiske enkegrevinnen Violet. Hun er jo i utgangspunktet nesten mer kongelig enn de kongelige – og i filmen serverer hun blant annet denne replikken til sin sønn, jarlen av Grantham.

– Jeg diskuterer aldri, jeg bare forklarer.

Og da hun blir fortalt av sitt barnebarn at hun kunne vel bare ta av seg hatten i stedet for å skifte hele antrekket for å bli til lunsj er svaret.

KYSS: Et kyss mellom Thomas, spilt av Rob James-Collier – og en mystisk mann som kanskje tilhører den kongelige staben, mer enn antyder at her skjer det saker og ting. Foto: Skjermdump Universal

– Du snakker som om det er fort gjort.

Selvfølgelig er det kjærlighet i luften – Lady Marys ekteskap med Henry Talbot er åpenbart fortsatt som det bør være, enkemannen Tom Branson ser ut til å forelske seg i Lady Bagshaws tjenestepike. Men kanskje enda mer oppsiktsvekkende: Et kyss mellom Thomas, spilt av Rob James-Collier – og en mystisk mann som kanskje tilhører den kongelige staben, mer enn antyder at her skjer det saker og ting.

FILM MED STIL: Handlingen er lagt til 1927 – og det mangler ikke på stil i den nye filmen heller. Foto: Jaap Buitendijk / Digital / 35mm

Men det skjer mye «downstairs» også. Som for eksempel har skuespilleren Imelda Staunton fått en rolle. Hun er «tilfeldigvis» gift med butleren på Downton Abbey, Carson. Men hva sier seriens Mrs Carson – den tidligere så mektige Mrs Hughes når hans virkelige kone dukker opp ved Carsons side i filmen?

les også 10 ting du ikke visste om «Downtown»-finalen

For to år siden avslørte hjernen bak TV-suksessen, Julian Fellowes, at han hadde et nesten ferdigskrevet filmmanus klart. Da forklarte han at den største utfordringen var å samle alle skuespillerne igjen.

SENTRAL: Dame Maggie Smith i rollen som den utsøkt sarkastiske enkegrevinnen Violet er på plass i filmen også. Her på vei ut sammen med familien for å møte det kongelige følge som kommer til Downton Abbey. Foto: Jaap Buitendijk / Digital / 35mm

Det var NRK som viste serien i Norge. Seertallene lå på omtrent 600.000 og 700.000 da den gikk på lufta. Med den enorme populariteten som serien fikk etter hvert, ble det lettere å tiltrekke seg internasjonale stjerner i forskjellige gjesteroller. Som for eksempel Shirley MacLaine, Paul Giamatti, Richard E. Grant og Nigel Havers. Og ikke å forglemme: George Clooney som dukket opp i julespesialen som ble vist i 2014. Til de andre skuespillernes store glede som mer enn gjerne stilte opp på en selfie sammen med Hollywood-kjekkasen.

– Da TV-serien nærmet seg slutten, var det drømmen vår å gi millionene av internasjonale fans en spillefilm, sier produsent Gareth Neame til The Guardian.

Publisert: 24.05.19 kl. 17:33