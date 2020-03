ROMSÅS-ROMEO OG JULIE: Serhat Yildirim og Karen Øye i «Alle utlendinger har lukka gardiner». Foto: SF Studios

Filmanmeldelse «Alle utlendinger har lukka gardiner»: Det går seg til i nye Norge

«Sjærlighet», det vakreste ord på Romsås.

UNGDOMSDRAMA

«Alle utlendinger har lukka gardiner»

Norge. 12 år. Regi: Ingvild Søderlind

Med: Karen Øye, Serhat Yildirim, Cengiz Al, Deniz Nourizadeh-Lillabadi, Jonatan Rodriguez

Mariana (Øye), kalt Marey, er forelsket i Ali2 (Yildirim). Hun tenker på ham som en «sexgud». Andre kaller ham «mannehore» og «vinglekuk». Hun er katolikk, han tyrkisk muslim.

Følelsene er gjengjeldt, selv om Ali2 i utgangspunktet er sammen med Sara, som har rykte på seg for å være slyne. Mariana er svært pen, klok og moden, selv om hun ikke har fått mensen ennå.

BESTEVENNINNER: Deniz Nourizadeh-Lillabadi (til venstre) og Karen Øye i «Alle utlendinger har lukka gardiner». Foto: SF Studios

Marey bor og går på skole på Romsås. Hun har et tett forhold til storebroren Hector (Al), som skal skal til Afghanistan for å trene norske soldater. Dette faller pappa (Rodriguez), som er fra Chile, og mamma (Yngvild Grotmol), som er etnisk norsk, tungt for brystet. «Jeg bor i Norge for å slippe krig!», sier faren. Lillebror Matias (Kristoffer Bech) er bare bekymret.

Kjærligheten hjemme og krigen ute i verden – det er de to viktigste temaene i «Alle utlendinger har lukka gardiner». En film som går for de personlige fremfor de store dramaene, men hvis mange små kriser føles skjellsettende nok. Fordi de som står midt oppi dem, er unge.

STOREBROR OG FORBILDE: Cengiz Al som Hector i «Alle utlendinger har lukka gardiner». Foto: SF Studios

Boken er basert på Maria Navarro Skarangers debutroman fra 2015. Filmmanuset er ved henne og Hilde Susan Jægtnes. De to, og regissør Ingvild Søderlind, har fått mye ut av de mange detaljene i historiene.

Det handler om alt fra svømmeundervisning (er det haram?) til interiøret i tyrkiske boliger i drabantby-Oslo, selvstendighet, homofili, homofobi og «slut-shaming», sjalusi og vennskap («Romsås’ got your back»), assimilering, arbeidsledige foreldre, puberteten som et erotisk minefelt, religiøse og moralske kvaler, 17. mai-feiring, rå humor og alkohol, verdier og språk – og mye derimellom.

ET FUNN: Karen Øye i «Alle utlendinger har lukka gardiner». Foto: SF Studios

Filmen kunne ha endt opp med å føles som et kompendium over dags- og evigaktuelle tenåringsproblemstillinger. Men alt er turnert med en lett hånd. Vi gjenkjenner temaene fra et utall mer pedagogisk orienterte kulturprodukter, og aviskronikker om «det nye Norge». Men det er ingen pekefinger her. Bare fingerspissfølelse.

GUTTA PÅ DRABANTBYEN: Serhat Yildirim (til venstre) tøffer seg i «Alle utlendinger har lukka gardiner». Foto: SF Studios

De unge skuespillerne er ypperlige, avslappede og troverdige som bare unge norske post-«Skam» skuespillere kan være. Øye, som er med i nesten alle scener, er et følsomt funn, og sikkert enn kommende stjerne.

Voksne kan helt fint se filmen, som en innføring i «kebabnorsk» og et tegn på at det nok vil gå seg til for denne generasjonen også. I målgruppen – 12-18 – er det all grunn til tro at «Alle utlendinger har lukka gardiner» blir en hit. En meget god ungdomsfilm er det.

