PÅ PAUSE: Innspillingsstarten for «M:I 7» utsettes. Her er Tom Cruise i «Mission: Impossible - Fallout». Foto: Chiabella James / Paramount Pictures

Coronaviruset stopper «Mission: Impossible 7»

Virusutbruddet i Italia gjør at første del av innspillingen av den nye «Mission: Impossible»-filmen settes på vent. Skuespillerne er sendt hjem, ifølge Paramount.

For mindre enn 10 minutter siden

I tre uker skulle innspillingen ha vart i Venezia, men nå er starten utsatt inntil videre.

«På grunn av stor forsiktighet når det gjelder sikkerheten og trivselen til våre skuespillere og medarbeidere, og siden de lokale venetianske myndighetene som svar på coronavirus-trusselen gjør tiltak for å begrense folkeansamlinger offentlig, endrer vi produksjonsplanen for vår tre uker lange innspilling i Venezia. Det er første del av den omfattende produksjonen av «Mission: Impossible 7»», sier en talsperson for filmselskapet Paramount til The Hollywood Reporter mandag.

Italia er det landet i Europa som er hardest rammet av coronaviruset covid-19. Tirsdag formiddag var 283 personer bekreftet smittet. Store sperringer er innført for å ha kontroll på utbruddet. Flere byer og tettsteder i Lombardia er avstengt, og det er iverksatt strenge sikkerhetstiltak. Karnevalet i Venezia er avlyst.

Ifølge THR var ikke hovedrolleinnehaver Tom Cruise i Italia for innspillingen. Skuespillerne skal ha fått lov til å reise hjem.

RAMMET: Turister med beskyttelsesmasker i Venezia tirsdag. Karnevalet er avlyst og turistmassen har sunket betraktelig, ifølge EPA. Foto: Renata Brito / AP

«I løpet av pausen vil vi være lydhøre for mannskapets behov, og vi lar dem reise hjem fram til innspillingen starter. Vi vil fortsette å overvåke situasjonen og samarbeider med helsemyndigheter og myndighetene ettersom situasjonen utvikler seg.»

En del av «Mission: Impossible 7» skal ifølge Bergens Tidende spilles inn i Norge. Paramount Pictures har fått 49.625.000 kroner i potensielt insentivtilskudd fra NFI til en film med arbeidstittel «Libra». Som kjent ble deler av «M:I 6» spilt inn i Norge og Prekestolen, selv om scenene i filmen ble lagt til India. BT påpeker at arbeidstittelen for «M:I - Fallout» lenge var «Gemini» - et stjernetegn i likhet med «Libra».

Linjeprodusent Per Henry Borch i Truenorth er den som har søkt om pengene fra Norsk filminstitutt. TV 2 skrev i januar at de kjente til at selskapet var i ferd med å kartlegge overnattingskapasiteten i Romsdal i forbindelse med en mulig stor filminnspilling. Da sa Borch til TV 2 at de ikke visste hva som ville skje, og at de håpet på avklaring om tre-fire uker.

– Det jeg kan si er at «Libra» er en stor film med et solid budsjett med bred internasjonal distribusjon. De har god erfaring i selskapet fra tidligere med lignende produksjoner. Filmen har et stort internasjonalt potensial og veldig stort totalbudsjett, sa avdelingsdirektør for Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i NFI, Stine Helgeland til VG da tildelingen var klar.

På filmdatabasen Imdb står det at Christopher McQuarrie både skal regissere og skrive manus til «Mission: Impossible 7». Kjente navn knyttet til produksjonen er Tom Cruise, Rebecca Ferguson og Simon Pegg.

CNN har henvendt seg til en representant for Tom Cruise for en kommentar, men har så langt ikke fått svar.

Publisert: 25.02.20 kl. 21:36

