Brad Pitt og Angelina Jolie er ikke lenger gift

To og et halvt år etter at de ble separert, er det tidligere stjerneparet skilt juridisk.

Det kommer fram av rettsdokumenter CNN har fått tilgang til. Det var Angelina Jolie som søkte om skilsmisse fra Brad Pitt i 2016, da hun oppga «uforenlige forskjeller» som skilsmissegrunn.

Rettspapirene fra den gang viste at skuespillerne ble separert 15. september 2016, drøye to år etter at de giftet seg i august 2014. Da hadde de vært paret med kallenavnet «Brangelina» i nær ti år og hadde seks barn sammen.

Siden skilsmissesøknaden, har eksene vært i en mye omtalt konflikt over hvem som skal ha omsorgen for barna Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (12) og tvillingene Knox og Vivvienne (10).

FAMILIE: Angelina med datteren Zahara og Brad med sønnen Maddox på skuldrene i Mumbai i India i november 2006. Foto: AP

Mens Angelina har søkt om eneomsorg, ønsker Brad delt omsorg. Hun har blant annet anklaget ham for å ha alkoholproblemer og å ikke betale nok barnebidrag.

Ifølge en skilsmisseadvokat CNN har snakket med, gjør denne nye avgjørelsen at Pitt og Jolie har fått oppløst ekteskapet samtidig som de kan fortsette å jobbe med å bli enige om omsorgsfordelingen.

– California er en av få stater som lar parter skille seg uten å ha kommet til enighet i alle saker, sier han.

Advokaten Randy Kessler påpeker at lovverket mange delstater krever at partene har kommet til enighet om absolutt alt av fordeling før de får innvilget skilsmisse. Det for å ha en gulrot for å få partene til å bli ferdig med forhandlingene snarest mulig.

Han sier til CNN at det ikke er overraskende av saken mellom Pitt og Jolie drar ut i tid.

– Når barn er involvert, er det bedre å få det riktig enn å bli raskt ferdig. Det høres ut som om retten prøver å beskytte barna.

At skilsmissen er innvilget, betyr blant annet at Angelinas etternavn er endret tilbake fra Jolie Pitt til kun Jolie.

Hennes representanter har ikke besvart CNNs henvendelse, mens Pitts talsperson ikke ønsket å kommentere saken.

