HELTINNE: Yifei Liu spiller hovedrollen som Mulan. Foto: Jasin Boland / Disney

Disney utsetter verdenspremieren på «Mulan»

Nyversjonen av animasjonsklassikeren «Mulan» er satt på vent på ubestemt tid.

Oppdatert nå nettopp

Disney-eventyret om den kinesiske krigerheltinnen er gjenskapt med ekte mennesker, i såkalt «live action». Filmen skulle settes opp på kino verden over i slutten av mars, men nå setter coronaviruset en stopper for det.

Kina var de aller første med å utsette filmpremieren på ubestemt tid. Nå trekkes den altså fra samtlige kinosaler i alle land.

Noen ny premieredato er ikke satt.

Fredag kveld kommer også nyheten om at Disney stopper innspillingen av flere pågående «live action»-prosjekter.

I Norge bestemte regjeringen torsdag at alle kinoer skal stenges som et tiltak for å bremse smitterisikoen. Inntil videre skal de være stengt i to uker, til og med 26. mars.

«Mulan» har på Filmweb.no stått oppført med lanseringsdato 25. mars. Nå skriver nettstedet at det ikke er bestemt når filmen skal på lerretet.

Utsettelsen følger i rekken av andre produksjoner som også har satt på bremsen, som «James Bond», «Black Widow», «Fast & Furious 9».

Milliardbudsjett

«Mulan» ble en publikumsmagnet da den ble satt opp på kino i 1998. I nyversjonen er det kinesisk-amerikanske Yifei Liu (32) som spiller hovedrollen. Filmen er ifølge The Guardian Disneys mest kostbare innspilling i sitt slag, med et budsjett på om lag to milliarder kroner.

Christina Aguilera (39), som bidro med filmmusikken for 22 år siden, er også denne gangen aktuell med en ballade.

– Å være en kriger og en som kjemper, går som en rød tråd gjennom all min musikk i hele karrieren. Jeg er veldig glad for at jeg også nå får muligheten til å sette søkelyset på dette – i en så vakker film, uttalte popstjernen på førpremieren i Los Angeles tidligere i uken.

Her er en smakebit på filmen:

Publisert: 13.03.20 kl. 19:14 Oppdatert: 13.03.20 kl. 19:28

