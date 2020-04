LATINDIVA: Jennifer Lopez, her på en pressekonferanse i Miami i januar i forbindelse med Super Bowl-opptredenen. Foto: David J. Phillip / AP

Beskylder Jennifer Lopez for å ha stjålet bilde

Jennifer Lopez (50) postet et bilde av seg selv på Instagram og kreves nå for 1,6 millioner kroner.

New York-fotografen Steve Sands anklager den verdensberømte filmstjernen og sangeren for å ha brutt opphavsretten.

Sands forlanger ifølge E! News, som har fått innsyn i rettsdokumenter, at Lopez og hennes produksjonsselskap blar opp 150.000 dollar i oppreisning, en sum som tilsvarer 1,6 millioner kroner.

Det er dette bildet fra juni i 2017 som er stridens kjerne (artikkelen fortsetter under posten):

Fotografen hevder i søksmålet at Lopez brukte bildet som PR for sin business uten å klarere publisering eller honorar med ham.

Advokat Richard Liebowitz representerer saksøker, og det er han som har levert søksmålet til retten på Manhattan.

– Dette er et eksempel på at kjendiser uten tillatelse markedsfører seg selv i sosiale medier uten tillatelse fra fotografene som har tatt bildet, sier Liebowitz til E!

Advokaten påpeker at det er lett å måle den kommersielle verdien på bildet ved å se sammenhengen mellom antall følgere og likerklikk. Lopez har over 119 millioner følgere på Instagram.

Bildet har på de snart tre årene som har gått, fått 656.000 «likes». Nærmere 4500 har kommentert under.

Lopez har også tidligere hisset på seg fotografer for å forsyne seg av bilder der hun selv er motivet.

Så sent som i oktober i fjor omtalte USA Today at bildebyrået Splash hadde gått til sak mot latinstjernen etter at hun postet et paparazzibilde de hadde tatt av henne og baseballkjæresten Alex Rodriguez (44).

Jennifer Lopez, som er svært aktiv i sosiale medier, har til gode å omtale det ferske søksmålet. Bildet ligger imidlertid fortsatt ute. Sands er ikke kreditert.

Publisert: 21.04.20 kl. 15:06

