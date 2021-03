HANDLEKRAFTIG HELT: Scene fra «Raya og den siste dragen». Foto: Disney

Filmanmeldelse «Raya og den siste dragen»: Dusinvare-Disney

... men lockdown-trette barn i den mest mottagelige alderen vil spise den opp uansett.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

ANIMASJONSFILM

«Raya og den siste dragen»

USA. 6 år. Regi: Don Hall og Carlós Lopez Estrada

Norske stemmer: Klara Høeg, Cecilie Steinmann Neess, Sindre Lie Seip, Yngvild S. Grotmol, Lars Sundsbø

I sin iver etter tilstrekkelig representasjon, og i frykt for å støte det amerikanske Twitter-venstre, legger Onkel Walts gamle selskap denne gangen turen innom Asia for et østlig animasjonseventyr.

Vår helt er en ung jente, med et ansikt som oppleves som en slags kompromisshybrid mellom østlige og vestlige skjønnhetsidealer. Det viktigste er at hun er handlekraftig. At dét fremdeles føles forfriskende, i 2021, sier noe om hvor lenge det var akutt mangel på alt annet enn myke pastell-prinsesser i Disneys «univers».

KOMBINERT KJÆLEDYR OG FREMKOMSTMIDDEL: Tuk-tuk (til venstre) og Raya i «Raya og den siste dragen». Foto: Disney

Det har seg slik at det for 500 år siden fantes et rike som het Kumandra, som ble beskyttet av magiske drager. Dragene brakte regn, og fungerte også som garantister fred og fordragelighet.

Veeel – garantister og garantister: Noe skjedde likevel som fikk menneskene (de svake, dumme, egoistiske menneskene!) som levde i Kumandra til å begynne å krangle. Denne kranglingen fikk et par fatale følger.

For det første ble Kumandra splittet opp i fem separate samfunn: Hjerte, Tann, Rygg, Hale og Klo. For det andre manifesterte menneskenes uenighet seg fysisk som en slags pest, druunen. Den tar form av en tordensky, og reduserer alle den kommer i kontakt med til død stein. Det eneste som kan stoppe druunen, er en krystall som ble etterlatt av dragene – før de også ble til stein.

PSYKEDELISK ÉNHJØRNING: Raya møter dragen Sisu i «Raya og den siste dragen». Foto: Disney

De fem samfunnene ender opp med hver sin bit av krystallkulen. Alle synes å ha gitt opp håpet om at bitene bokstavelig talt kan samles igjen, og at Kumandra kan gjenoppstå som ett stort, lykkelig samfunn.

Alle bortsett fra vår heltinne Raya og hennes far Benja. Sistnevnte er høvding av Hjerte, og han har utropt sin datter Raya til vokter av dragekrystallen.

En helt som må samle inn krystaller i fem vidt forskjellige (og fiendtlige) miljøer, slik at hun kan forene sitt folk – det høres litt ut som plottet i et dataspill, hva? Eller en hvilken som helst superheltfilm?

FORKLEDD SOM MENNESKE: Dragen Sisu (til venstre) som en «helt vanlig» jente i «Raya og den siste dragen». Foto: Disney

Ja. Selve historien i «Raya og den siste dragen» føles ganske billig. Uoriginal. Et simpelt skjellet som Disney kan benytte for å introdusere oss for en håndfull elskelige karakterer. Følelsen blir understreket av at den lille håndfullen kampscener også ser ut som om de kommer rett fra de svette gutterommenes verden.

Men det var de elskelige karakterene da. Fremst blant disse selvsagt Raya, med sine store øyne og imponerende kampsportferdigheter. Det er også Rayas venn Tuk-Tuk, et beltedyr som hendig nok også kan benyttes som et særs effektivt fremkomstmiddel.

KRIMINELL HJERTEKNUSER: Babyrabagasten Lille Noi i «Raya og den siste dragen». Foto: Disney

Vi treffer også en baby som både er innmari skjønn og latent kriminell, samt – jepp, den overlevende «siste dragen». Sistnevnte ser ut som en psykedelisk énhjørning, og oppfører seg innledningsvis som en rørete gammel tante. Det er før det viser seg at hun kan omgjøre seg til et menneske, og har et par evner som kan komme godt med i Rayas fredsskapende prosjekt.

Budskapet er at tillit mellom mennesker og vann = bra, uenighet og tørke = ikke bra. Og at det ikke bare er «sjaman» Durek som skal få lov til å holde på med krystaller.

TIL KAMP: Scene fra «Raya og den siste dragen». Foto: Disney

Og det er vel streit nok? «Raya og den siste dragen» er Disney på det jevne, ingen klassiker, men den har i alle fall en ending som ikke bare er happy, men ekstremt happy. Slikt kommer om sant skal sies godt med i disse dager.

«Raya og den siste dragen» slippes på Disney+ og utvalgte åpne kinoer fredag 5. mars