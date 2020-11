STRIDENS KJERNE: Amber Heard og Johnny Depp utenfor High Court i London etter første dag i retten i juli. Foto: Pa Photos

Johnny Depp får svaret: Krenket eller ikke?

Johnny Depp (57) saksøkte avisen som kalte ham «konebanker». Mandag blir det klart om han får medhold eller ikke.

Nå nettopp

Det nærmer seg punktum for sommerens rettsoppgjør mellom Hollywood-stjernen og Dan Wootton, sjefredaktør i britiske The Sun, samt moderbedriften News Group Newspaper.

Depp gikk til sivilt søksmål fordi han føler seg ærekrenket og svertet etter at avisen i april 2018 refererte til ham som «konebanker».

ABC News skriver at den britiske dommeren Andrew Nicol vil legge frem sin konklusjon skriftlig i løpet av mandag. Da har det gått tre måneder siden partene møttes i retten i London.

Rettssaken er i både britiske og amerikanske medier blitt omtalt som århundrets rettsoppgjør av sitt slag.

Denne gangen blir det ingen høring med parter til stede, på grunn av strenge coronarestriksjoner.

Det er den offentlige skittentøyvasken rundt det svært betente bruddet mellom Depp og ekskona Amber Heard (34) som ligger til grunn. Heard var sentralt vitne i den 16 dager lange rettssaken i juli.

les også Johnny Depps ekser forsvarer ham i retten

De amerikanske filmstjernene, som var gift fra 2015–2017, har i over tre år ligget i beinhard konflikt med hverandre. Stridens kjerne er Heards anklager om at Depp mishandlet henne fysisk og psykisk i løpet av deres forhold.

Mens Depp holder fast ved at han aldri i sitt liv har slått en kvinne, tviholder Heard på påstanden om at hun ble banket, og hun trodde ektemannen ville drepe henne.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

EKSKONA: Amber Heard utenfor rettsbygningen i London i sommer. Foto: VICKIE FLORES / EPA

Uansett hva som blir utfallet mandag, om Depp får medhold – eller om den lite flatterende merkelappen blir stående, så er ikke siste ordet sagt. Eksparet har i tillegg sin egen rettssak om ikke lenge.

Planen var at Depp og Heard to skulle møtes i retten i Virginia i januar neste år, der Heard må svare for Depps påstander om ærekrenkelser. Han krever 450 millioner kroner i oppreisning fra henne.

Heard har gått til motsøksmål og krever nær det dobbelte, fordi hun hevder Depp har gått i bresjen for en global svertekampanje mot henne.

Utsatt fire måneder

Rettssaken var opprinnelig satt opp fra 11.–28. januar, men Depp fikk tidligere i høst rettens medhold i å forskyve den til 3. mai, fordi det kolliderte med innspillingen av «Fantastic Beasts 3».

Depp har alltid benektet Heards påstander om at han ga henne juling. Hun på sin side har vist frem bilder hun sier viser de kroppslige skadene han påførte henne.

Depp uttalte i sommer at han mener ekskona har gått kynisk inn for å ødelegge ham og hans karriere. I retten beskrev han seg selv som «et lett bytte».

Også Heard er aktuell med innspilling til neste år, nemlig «Aquaman 2».

Tilbakeblikk på da de fortsatt var et par:

Publisert: 01.11.20 kl. 18:14

Les også