POPULÆR: Britiske Rupert Grint, her på verdenspremieren til «Servant» i New York i 2019. Foto: Charles Sykes / Invision

Rupert Grint om Instagram-rekord: − Kan ikke tro det

Harry Potter-stjernen (32) knuste rekordene til Jennifer Aniston (51) og David Attenborough (94) da han postet sitt første bilde i november.

Publisert: Nå nettopp

I løpet av bare fire timer og ett minutt hadde bildet av Grint og hans nyfødte datter lokket én million følgere. Dermed kvalifiserte han til plass i Guinness rekordbok.

«Hei, Instagram ... bare ti år for sent, men her er jeg. Grint på Gram. Her får dere alle se Wednesday G. Grint. Ta vare på dere selv. Grint», skrev han under bildet.

Dermed må både Jennifer Aniston og David Attenborough se seg slått.

– Jeg kan ikke tro det – det er helt surrealistisk, uttalte Grint til «Entertainment Tonight» da han denne uken stilte på et pressetreff for TV-serien «Servant» på Apple TV+.

Grint hadde egentlig bestemt seg for aldri å opprette noen Insta-konto.

– Jeg har alltid sagt at jeg aldri kom til å gjøre det. Men så tenkte jeg: Det er jo så elleville tider, så hvorfor ikke? Det er helt sprøtt, sier han om Insta-suksessen.

les også Dødsfall, dop og utroskap: Slik gikk det med «Potter»-stjernene

Grint gir datteren Wednesday æren.

– Hun knuste internett alene. Det er hennes fortjeneste, sier han om jenta som kom til verden i fjor vår, og som han har med samboer Georgia Groome (28).

Helt dilla har han imidlertid ikke fått. Selv om han nå teller 4,1 millionr følgere, har skuespilleren kun postet fem ganger.

Da Aniston kastet seg ut på Instagram høsten 2019, tok det bare fem timer og 16 minutter før «Friends»-stjernen nådde syvsifret antall følgere. Før det var det prins Harry (36) og hertuginne Meghan (39) som hadde rekorden.

I september i fjor slo imidlertid BBC-veteranen David Attenborough rekorden da han klarte å nå millionen i løpet av fire timer og 44 minytter.

Siden har Harry og Meghan skrinlagt sin Instagram-konto.

Attenborough har også lagt sin på is. Kontoen eksisterer fortsatt, men den oppdateres ikke lenger, fordi 94-åringen har så mange jern i ilden at han ikke har kapasitet til å holde den gående.

Se Rupert Grint i den norske filmen «Into The White» fra 2012: