ERSTATTER: Den drevne skuespilleren og artisten Christina Milian overtar rollen som Collette i «Step Up» etter avdøde Naya Rivera.

Christina Milian: Tar over for Naya Rivera

Christina Milian (39) får rollen i «Step Up» etter Naya Riveras tragiske død i fjor sommer.

Det er Variety som skriver dette.

Rivera ble funnet død av drukning i Lake Piru sist juli. Det ble slått alarm da hennes leiebåt ble funnet drivende i innsjøen med hennes fire år gamle sønn om bord.

Naya Rivera ble bare 33 år gammel.

Naya Rivera fikk sitt store gjennombrudd i suksesserien «Glee» som holdt i seks sesonger frem til 2015. Hun var i ferd med å starte innspillingen av den tredje sesongen av serien «Step Up» da hun forulykket.

Nå har produsentene endelig funnet en erstatning til rollen som Collette i sangeren og skuespilleren Christina Milian, som er ydmyk med tanke på å ta over rollen til Rivera.

– Det blir så spennende å få være med i «Step Up»-familien. Jeg vet jeg har massive sko å fylle. Naya var utrolig. Jeg håper jeg kan hedre Naya, familien hennes, venner og fans med en flott opptreden, sier Milian i en uttalelse.

Superstjernen Ne-Yo er for øvrig en av skuespillerne i «Step Up», sammen med navn som Faizon Love, Jade Chynoweth, Carlito Olivero, Terrence Green, Eric Graise og Kendra Oyesanya.

Produsent for «Step Up», Holly Sorensen, sier til Variety at de aldri vil slutte å sørge over tapet av Naya Rivera, men at hun er svært fornøyd med Milian som overtar rollen hennes.

– Christina er et utrolig flott menneske og en strålende artist, og vi er svært glade for at hun kommer inn i familien vår, sier Sorenson i en uttalelse.

Christina Milian er for tiden gravid med sitt tredje barn.