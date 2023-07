STJERNELAG: F.v.: Trond Fausa Aurvag, Matt Damon, Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Emily Blunt, Jason Clarke, regissør Christopher Nolan og hans konee Emma Thomas, og produsent Charles Roven på Cinema Le Grand Rex i Paris tirsdag.

Her er Trond Fausa Aurvåg på «Oppenheimer»-premiere med Matt Damon

Trond Fausa Aurvåg (50) poserte for verdenspressen i Paris tirsdag, sammen med Matt Damon (52), Emily Blunt (40) og andre Hollywood-stjerner.

– Kanskje blir jeg klipt ut, det vet jeg jo ikke, den rollen er ikke så stor, uttalte Aurvåg til TV 2 etter innspillingen av filmen «Oppenheimer» i New Mexico i fjor.

Det var med andre ord en i overkant beskjeden uttalelse, siden «Neste sommer»-skuespilleren nå er en del av stjernelaget som reiser rundt på premierer.

Tirsdag iførte Aurvåg seg mørk dress og slips – og poserte smilende arm i arm med Matt Damon og flere av de andre i ensemblet.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Aurvåg.

Ukrainsk vitenskapsmann

«Oppenheimer» handler om den amerikanske fysikeren J. Robert Oppenheimer, som regnes som atombombens far. Cillian Murphy (47) spiller hovedrollen.

Aurvåg fyller rollen som den ukrainske vitenskapsmannen George Kistiakowsky.

– Jeg sendte en video med en sånn typisk generisk russisk «r», som man ser i alle filmer. Da jeg fikk rollen, tenkte jeg at det var vel det Nolan ville ha, uttalte Aurvåg til TV 2 i fjor.

PARIS: Trond Fausa Aurvag, Matt Damon, Robert Downey Jr. og Cillian Murphy.

Christopher Nolan (52) er regissør, og internasjonale medier har brukt og bruker mye spalteplass på prosjektet.

Det amerikanske nettstedet Deadline omtaler premieren, og viser flere bilder, der nordmannen er med.

Britiske Daily Mail skriver at anmeldere hyller filmen i sosiale medier.

På kino neste uke

Dette er Aurvågs Hollywood-debut. På det internasjonale filmnettstedet IMDb.com, går han kun under navnet Trond Fausa.

Her hjemme har Aurvåg vært et etablert navn i over 20 år. I tillegg til «Neste sommer» er han kjent fra «Lilyhammer», «Tatt av kvinnen», «Vikingane», «Over Atlanteren», «ZombieLars» og en rekke andre filmer og serier.

50-åringen er belønnet med en rekke priser, deriblant Amanda-statuett og Gullruten.

«Oppenheimer» har offisiell verdenspremiere 21. juli, og settes samme dato opp i Norge.

