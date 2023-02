SØVNMANGEL ER INGEN SPØK: Eili Harboe i «Marerittet».

Filmanmeldelse «Marerittet»: Kvinne på randen

Eili Harboe imponerer – igjen.

GRØSSER

«Marerittet»

Premiere på kino fredag 17. februar

Norge. 15 år. Regi: Kjersti Helen Rasmussen

Med: Eili Harboe, Herman Tømmeraas, Dennis Storhøi, Gine Therese Grønner, Preben Hodneland

Mona (Eili Harboe) og Robbie (Herman Tømmeraas) burde fått en fluesmekker i gave da de hadde innflyttingsfest. Helst en sånn moderne elektrisk.

Summingen fra insekt-vinger er nemlig konstant hver gang Mona skal legge seg om kvelden, i leiligheten i Bergen hun og kjæresten nettopp har kjøpt. Boligen er et oppussingsobjekt, og ble ikke engang skikkelig ryddet og vasket ut etter at den forrige beboeren døde under uklare omstendigheter.

«DET VAR EN MØRK OG STORMFULL LEILIGHET»: Eili Harboe og Herman Tømmerass i «Marerittet».

Men den er stor, større enn leilighetene så unge par (begge er 25) pleier å ha råd til i dette markedet. «Vi fikk den til prisantydning!», sier de. Så får det heller være at det er veldig lytt i bygården, og at støyen fra nabokrangler og barn som skriker, er konstant.

Det er ikke bare lyder som ødelegger Monas nattesøvn. Hun lider også av søvnparalyse og somnambulisme. Skillet mellom hva som er mareritt og hva som er hallusinasjoner i våken tilstand, er uklart, for henne og for oss. Det hender hun skader seg selv når hun sover.

Robbie er sjelden til stede når hun går og legger seg. Han er i «full stilling», får vi vite, men det er ikke så lett å forstå hva det er han arbeider med (en vindmøllepark eller noe). Men han kommer som regel veldig sent hjem om kveld, i hvert fall.

TO, SNART TRE?: Eili Harboe og Herman Tømmeraas i «Marerittet».

Det går gradvis opp for oss at Monas urolige søvn etter alt å dømme har sammenheng med en stress-følelse hun føler på i våken tilstand: Omgivelsenes forventning om at, med mann og hus på plass – vel, så er det vel på tide å få barn også? Robbie maser hele tiden. De har jo til og med nok plass!

Monas redsler får næring av det unge, merkelig gustne paret som bor i leiligheten rett overfor dem (Gine Therese Grønner og Preben Hodneland). Etter hvert også den avgjort creepy søvnspesialisten Aksel Brun (Dennis Storhøi). Han ønsker å hjelpe henne, men virker å være mer opptatt av gammel folketro enn av moderne legevitenskap.

Kjersti Helen Rasmussens grøsser (hun står for både manus og regi) får en til å tenke på ikke bare én, men tre velkjente psykologiske thrillere signert Roman Polanski. Først og fremst «Rosemary’s Baby» (1968), dernest «Repulsion» («Avsporet» på norsk, 1965) og «The Tenant» («Leieboeren», 1976).

VOND DRØM, VOND VIRKELIGHET: Eili Harboe og Herman Tømmeraas i «Marerittet».

Gode, rystende forbilder, alle som én, og «Marerittet» gjør ikke skam på dem. Det er blitt en film med mye nerve, dette. Dog – som så ofte skjer med det man gjerne kaller «elevert skrekk» (grøssere som vil noe mer enn å bare ta livet av så mange promiskuøse tenåringer som mulig), er det som om jo mer «Marerittet» forsøker på forklare seg, jo lenger ut på landet havner den.

Jo mer den prøver å gi mening, både når det gjelder det overnaturlige og det bullshit-vitenskapelige, jo mindre skummel blir den. Problemet blir mer merkbart ettersom «Marerittet» skrider frem. Mot slutten er det som om den tester ut flere potensielle punktum for historien. Ingen av dem sitter helt.

VITENSKAP OG OVERTRO: Dennis Storhøi og Eili Harboe i «Marerittet».

Det er leit, for «Marerittet» har elementer ved seg som gjør den til en langt over middels ambisiøs norsk skrekkfilm. Den spiller i en annen, mer forpliktende divisjon enn «Vikingulven», for eksempel, og er langt, langt bedre enn «Leave». For å nevne to ferske.

Viktigst i så måte er utvilsomt Eili Harboe, som har spilt knallgodt i grøssere før, og gjør det igjen her. Hun tar filmen på det største alvor, og «Marerittet» vinner masse på det. Tømmeraas er på sin side flink til å sette opp et iskaldt psykopat-tryne, og en kløpper til å spankulere rundt i bar overkropp.

Ikke en fullt ut forløst langfilm. Men en interessant én. Jeg håper mange unge voksne går og blir friket ut av den, og at Rasmussen lager flere.