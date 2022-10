BLE HYLLET OG UTSKJELT: Sacheen Littlefeather ville ikke ta i mot statuetten til Marlon Brando fra Roger Moore. Hun ble både buet og klappet for fra salen.

Kan være avslørt som bløff

Sacheen Littlefeather stod i sentrum for en av tidenes mest omtalte Oscar-øyeblikk. Nå mener søstrene hun løy glatt om sin bakgrunn, og at hun ikke var hva hun utga seg for å være.

Hollywood-legenden Marlon Brando lagde stor ståhei og skandale da han i 1973 nektet å motta Oscar-statuetten for beste mannlige skuespiller.

Filmen var den nå udødelige klassikeren «Gudfaren» og Marlon Brando vant Oscar for rollen som Don Corleone i Francis Ford Coppolas film.

Stautetten ble delt ut av Roger «James Bond» Moore, og vår egen Liv Ullmann. Brando nektet imidlertid å ta i mot statuetten personlig, og sendte i stedet Sacheen Littlefeather. Hun inntok scenen og holdt en tale på vegne av amerikanske urfolk.

– Marlon Brando kan dessverre ikke godta prisen. Grunnen er filmindustriens behandling av indianere (Littlefeather brukte selv begrepet, som ikke lenger er gjengs, journ.anm).

Hun takket imidlertid nei da Roger Moore ville gi henne selve Oscar-statuetten på vegne av Brando.

Nå kan det vise seg at Littlefeather ikke var hvem hun utga seg for å være.

Littlefeather presenterte seg selv som fra stammen White Mountain Apache.

Storavisen San Francisco Chronicle har intervjuet Littlefeathers søstre som forteller at hun egentlig var halvt meksikansk. De sier også at Littlefeather ikke vokste opp i ekstrem fattigdom, som har blitt hevdet, eller at hun hadde en voldelig far.

Søstrene kontaktet journalisten og aktivisten Jacqueline Keeler, som selv har urfolksbakgrunn. De sier Littlefeathers egentlige navn er Marie Loiuse Cruz, og grunnen til at de står fram nå er for å renvaske farens navn.

Littlefeather har hevdet at hun og hennes hvite mor ble utsatt for vold av faren, som hun hevdet var av urfolket.

– Det er en løgn, sier søsteren Trudy Orlandi til San Francisco Chronicle.

– Faren min var den han var. Familien hans kom fra Mexico. Og faren min ble født i Oxnard, sier hun.

Oxnard ligger i Ventura fylke nord i California.

– Det er en bløff. Det er motbydelig overfor hennes egen kulturarv, og overfor urfolkene. Og det er jo bare fornærmende overfor våre foreldre.

Journalisten Keeler har gått gjennom farens familietre, og ikke funnet noen som helst tilknytning til urfolk. Alle hennes slektninger tilbake til 1880 identifiserte seg som hvite eller meksikanske på offisielle dokumenter.

Hun skriver også at hun har vært i kontakt med myndighetspersoner fra stammen White Mountain Apache som ikke har funnet noen spor etter Littlefeather eller hennes slektninger.

Littlefeather døde tidligere i år, og har hevdet at hun ble svartelistet fra filmindustrien etter opptredenen i 1973. For dette fikk hun en beklagelse fra Akademiet like før hun døde.