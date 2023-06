Hollywood-stjernen Matthew McConaughey hyller norske Hermine (16)

– Hei, alle nordmenn, sier amerikanske Matthew McConaughey (53) i en video, der han hyller sin norske og kinoklare familievenn, Hermine Svortevik Oen (16).

Hollywood-stjernen har laget en filmsnutt for å heie frem sin unge venninne, Hermine fra Bergen, og filmen «Birk & Magna – Gruvens mørke hemmelighet».

– I hovedrollen finner dere vår gode familievenn Hermine. Hermine er en ung dame som har lyst opp rommet siden første gang vi møtte henne, sier McConaughey, som selv har en Oscar-statuett på hylla hjemme.

– Vær så snill å sjekke henne ut på kino, sier filmstjernen om den norske filmdebutanten.

– Så håper jeg hun lyser opp rommet for seg også, legger han til.

– Stas!

Hermine Svortevik Oen er opprømt og glad når VG ringer.

– Det betyr jo veldig mye at han heier. For meg er det stas og en stor anerkjennelse fra en som virkelig er talentfull og vet hva han holder på med. Jeg føler meg ydmyk, sier 16-åringen.

HOVEDROLLER: «Birk og Magna – gruvens mørke hemmelighet» med Filip Kremner og Hermine Svortevik Oen.

Oen forklarer at det var en ren tilfeldighet som gjorde at hun og familien ble kjent med McConaughey og hans kone og barn for fem år siden. Det skjedde på en gresk ferieøy.

– Broren min og jeg var på stranden, og fant noen amerikanske barn å leke med i vannet. Vi synes begge det er gøy å snakke engelsk. Vi ante ikke hvem faren deres var, sier hun og ler.

Oen var bare 10–11 år da, og hun forteller at foreldrene sperret opp øynene da de så hvilken familie ungene var blitt kjent med.

– De ble litt overrasket, ja, sier hun og ler.

Siden har de to familiene holdt kontakten og møtes i ny og né på somrene.

– Vi knyttet tette bånd og ble gode venner. Matthew har alltid vært interessert i høre om at jeg spiller teater, og nå er han veldig støttende med tanke på denne filmen, sier Oen.

– Hvordan holder dere kontakt?

– Via sosiale medier, meldinger og telefon. Vi ringer hverandre. Det er veldig hyggelig, forteller den unge skuespilleren, som ikke vet når de ses neste gang.

– Kanskje i sommer, sier hun.

STJERNEPAR: Matthew McConaughey og kona Camila Alves i Toronto i 2018.

McConaughey er gift med skuespiller og modell Camila Alves (41) og de har tre barn på 10, 13 og 15 år.

Han har markert seg stort i filmer som «Dallas Buyers Club», «Interstellar», «The Wolf of Wall Street», «How To Lose a Guy in 10 Days» og «Magic Mike». TV-seerne kjenner ham også fra serien «True Detective».

Oen er straks ferdig med ungdomsskolen og skal begynne på videregående til høsten. Nå gleder hun seg aller mest til å komme på lerretet.

– Nervene er der, men de er under kontroll. Jeg håper responsen blir god, sier hun.

Se trailer til «Birk & Magna – Gruvens mørke hemmelighet»:

«Birk & Magna – Gruvens mørke hemmelighet» hadde førpremiere under barnefilmfestivalen i Kristiansand og vant da publikumsprisen.

Produsent Sivert Kalvø Harang (26) er stolt over å få Hollywood-drahjelp.

– Helt utrolig rørende og veldig kult. Det sier litt om den stjernefaktoren Hermine har, sier han.

Vil ut i verden

Harang har skrevet manuset sammen med regissør Christer Steffensen (31).

– Vi har ekstremt store ambisjoner for filmen både nasjonalt og internasjonalt. Håper den blir en skikkelig bombe av en eventyrfilm, sier Harang, som røper at de allerede har en internasjonal salgsagent.

TEAM: Produsent Sivert Harang (t.h.) med skuespillerne Hermine Svortevik Oen og Filip Kremner.

Familiefilmen handler om Magna (Oen), som søker svar på hva som egentlig skjedde med faren hennes, da han forsvant sporløst for mange år siden. Samtidig kjemper Birk (Filip Kremner) for å redde turisthytta som han driver sammen med sin adoptivpappa.

Ungdommenes historier flettes sammen leder dem på sporet av en miljøforbrytelse av dimensjoner.

Filmen har premiere førstkommende fredag.