Jennifer Lawrence (t.v.) og Justine Ciarrocchi i rød løper-trapp under Filmfestivalen i Cannes i mai. Legg merke til føttene.

Derfor brukte Jennifer Lawrence slippers i Cannes

Jennifer Lawrence (32) fikk stor oppmerksomhet av pressen da hun stilte i festkjole og sandaler på filmfestival i Frankrike i forrige måned. Nå forklarer hun hvorfor.

Den amerikanske filmstjernen skred opp den røde løperen iført en knallrød kjole fra Christian Dior. Men på føttene bar hun sorte slippers, eller flip-flops.

Både i sosiale medier og tradisjonelle medier ble skuespilleren hyllet for å tørre å «bryte kleskoden» og droppe høye hæler.

Noen tolket det som et sko-stunt for å protestere mot idealet.

FLIP-FLOPS: Jennifer Lawrence valgte utradisjonelt skotøy.

Nå forklarer Lawrence at det ikke var noen som helst plan bak skovalget.

– Jeg føler for å oppklare dette. Det var nemlig ikke et politisk statement statementerklæring fra min side, selv om det kunne ha vært det, sier 32-åringen til «Entertainment Tonight».

– Jeg ante ingenting ført det plutselig var en masse kontrovers der ute om at folk brukte flate sko eller gikk barbent, legger hun til.

FILMDRONNING: Jennifer Lawrence.

Årsaken til at hun valgte de utradisjonelle skoene, var rett og slett at det paret hun først tok på seg, røde silkesko – som man også kan se på noen bilder – ikke passet.

– Skoene mine var en størrelse for store, oppklarer den Oscar-belønnede skuespilleren.

Lawrence sier hun ikke visste at Julia Roberts i 2016 gikk barbent på samme festival, eller at Kristen Stewart to år senere valgte å ta av seg sine designsko på den røde løperen.

– Jeg hadde ikke peiling, sier hun.

BARBENT: Julia Roberts fikk mange til å snu seg da hun stilte uten sko på den røde løperen under Cannes-festivalen i 2016.

Lawrence kastet glans over premieren på «Bread and roses, en dokumentar om kvinner under Taliban, da hun byttet ut de høye hælene.

Hun er nemlig klok av skade.

Lawrence har snublet og falt på røde løpere og i trapper på prisutdelinger mer enn én gang.

Aller best husker publikum at hun gikk over ende da hun skulle ta imot Oscar-prisen i Los Angeles i 2013.

– Jeg visste at jeg var ille ute om jeg skulle ramle i skoene som var for store. Så da tok jeg på flip-flopsene, og alle bare «Wow».

Hun presiserer at hun heier på statements, men at de må være bevisste.

FØRST: Jennifer Lawrence i røde silkesko – før hun skiftet til sandaler.

