SEL-FIE: Typisk arktisk fotometode, her praktisert av Veronica Stabe, flankert av samboer Torstein Velvang (t.v.) og Tom Cruise.

Dro på kjærestetur til Svalbard – møtte Tom Cruise

Samboerparet skulle bare bruke opp noen bonuspoeng, og tok en tur til Longyearbyen. Der traff de på en smørblid hollywoodstjerne.

– Han startet faktisk med å si hei til oss da vi kom inn på restauranten. Det var ikke sånn at man trengte å gå bort til ham selv. Han bare begynte å skravle, han.

Det forteller Veronica Stabe (42) fra Oslo, som sammen med samboeren Torstein Velvang (50) fikk møte en av verdens mest berømte skuespillere, Tom Cruise (60).

Han er for tiden i sving med å skyte scener til den åttende «Mission: Impossible»-filmen, på den arktiske øygruppen.

Tom-t lokale

Ifølge Stabe møtte de Cruise på restauranten Huset i Longyearbyen. Hun forteller at det var ganske få mennesker i lokalet da de entret.

Til gjengjeld var en av de tilstedeværende hollywoodstjernen – som skal ha vært i utmerket humør.

– Det var litt gøy at han sa hei først. Så sa vi hei, og så spurte han hvordan det gikk. Så slo vi av en liten prat da.

Stabe anslår at det var under ti gjester til stede i lokalet, skuespillerens livvakter inkludert.

VG har kontaktet Huset, som verken vil bekrefte eller avkrefte hvorvidt Cruise har vært hos dem.

NORGESVENN: Tom Cruise var programleder for Nobelkonserten i Oslo Spektrum sammen med Oprah Winfrey i 2004.

Stabe forteller at hun og samboeren var på Svalbard av den enkle årsak at de hadde flybonuspoeng å bruke opp, og at de liker å reise – ofte dokumentert på denne Instagram-kontoen:

Da det ble kjent at Cruise var i området samtidig, var det ifølge Stabe flere som sendte paret meldinger om sammentreffet.

– Og så ble det litt sånn, haha, ja, det er han. Hva skal vi gjøre med det liksom? Og så, to timer etterpå skravlet jeg med ham. Veldig gøy!

Måtte ta bilde på nytt

Stabe sier hun ikke er sikker på om hun ville oppsøkt Cruise aktivt, selv i en såpass intim setting som den hun beskriver.

– Det tror jeg ikke. I hvert fall ikke på det tidspunktet. Nedi noen vinglass, så kanskje jeg hadde turt. Jeg har litt vondt for å gå bort til kjendiser, egentlig. Men han var bare veldig blid.

UTEBLE: Tom Cruise dukket ikke opp ved årets Oscar-utdeling, og flere medier skrev at det var fordi han hadde reist over dammen for å filme til «Mission: Impossible». Her sammen med Jamie Lee Curtis på Oscar-nominasjonsfest i februar.

Videre forteller Stabe at hun gjorde Cruise oppmerksom på at paret hadde fått meldinger om stjernens tilstedeværelse på Svalbard – og at det da oppstod et passende øyeblikk til å spørre om å ta en selfie med ham.

– Da var han veldig sånn «selvfølgelig skal du få selfie», han ville at Torstein skulle være med, og ... så fikk jeg selvfølgelig dobbelthake på det første bildet, da! Så jeg sa at vi måtte ta et nytt, og han syntes det var veldig morsomt.

RESTAURANTEN: Huset, med Platåfjellet i bakgrunnen.

Restauranten Huset spesialiserer seg på nordiske smaker og retter, og har kun én, sammensatt meny – titulert «Nordisk Smaksmeny», med et dusin forskjellige retter.

Ifølge Stabe var Cruise såvidt i gang med menyen da hun og samboeren ankom.

Vel tilbake i hovedstaden ser Stabe blidt på møtet med en av filmhistoriens største.

– Det er ikke hver dag du møter en så stor stjerne. Jeg pleier ikke å bli så veldig «starstruck», men det var nesten umulig å unngå her. Det var utrolig tilfeldig at vi skulle være der da.

COMEBACK: Tom Cruise i «Top Gun: Maverick» fra 2022; en heidundrende suksess 36 år etter forgjengerfilmen.

I etterkant angrer 42-åringen på at hun ikke halte ut samtalen med Cruise litt til.

– Men jeg var redd for å stå der for lenge også da. Og jeg angrer på at jeg ikke sa at jeg likte ham best i «Cocktail», ler Stabe.

UNG STJERNE: Tom Cruise som bartender i «Cocktail» fra 1988, en av mange filmsuksesser han frontet i kjølvannet av gjennombruddet med «Top Gun» i 1986.

– Har du fulgt med på «Mission: Impossible»-filmserien?

– Nei, jeg har ikke det. Så det skal jeg begynne med nå.

Tom Cruise ble først observert på Svalbard torsdag forrige uke.

I forkant vakte det internasjonal oppsikt at Sysselmesteren på Svalbard hadde gitt avslag på en søknad om opptil 40 helikopterlandinger i området, som etter alt å dømme hadde med innspillingen av den åttende «Mission: Impossible»-filmen å gjøre.

Ifølge Svalbardposten har de involverte produksjonsselskapene PolarX og TrueNorth gått bort fra sin bebudede klage på avslaget, fordi de har funnet andre løsninger.

Den syvende «Mission: Impossible»-filmen har premiere i juli.

Også der er norsk natur involvert, etter innspillinger med Cruise i Møre og Romsdal som fant sted i 2020.

Den åttende filmen skal etter planen nå lerretet i 2024.