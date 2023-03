HOLLYWOOD-LEGENDE: Bruce Willis på en premiere i New York i 2019.

Bruce Willis’ kone med sår hyllest på bursdagen hans

Demensrammede Bruce Willis fylte 68 år søndag og ble gjort stas på av de aller nærmeste.

– I dag er det 68-årsdagen til mannen min. Og jeg startet dagen med å gråte, sier kona Emma Heming Willis (44) i en følelsesladet video til sine følgere på Instagram.

– Det ser dere på grunn av mine hovne øyne og snufsete nese, sier hun og smiler, før hun forklarer at det er viktig for henne å vise «alle sider av situasjonen».

Bruce Willis fikk afasi-diagnose i fjor vår, og i februar gikk familien offentlig ut og opplyste om at det nå også er klart at han har demens. Hollywood-stjernens helse er blitt forverret det siste året.

Les også Bruce Willis’ kone trygler: – Vær så snill, ikke rop Emma Heming Willis (44) ber fotografene holde avstand til demensrammede Bruce Willis (67)

Emma Heming Willis forteller at hun får mange meldinger fra mennesker som berømmer hennes styrke.

– De sier at de ikke skjønner hvordan jeg klarer dette. Men jeg har jo ikke noe valg. Jeg skulle ønske jeg hadde det, sier hun.

Willis’ kone peker på at hun også har ansvaret for parets to små døtre midt oppe i alt.

– Så noen ganger i livet må man ta på seg «voksenbuksene» og bare gå fremover. Og det er det jeg gjør nå, sier hun.

– Men jeg har stunder der jeg er trist og kjenner på sorg, hver eneste dag. Og i dag, på fødselsdagen hans, kjenner jeg ekstra på det.

Emma forteller videre at hun har satt sammen en video med minner for anledningen, som hun deler.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det mot meg selv, for videoene er som en kniv i hjertet, sier hun.

44-åringen presiserer at det likevel er viktig å gjøre det, både for henne selv og overfor alle der ute som hun vet bryr seg om mannen hennes.

«Han er ren kjærlighet. Han er så elsket.» Og jeg vil elske ham for alltid», skriver hun under videokavalkaden.

«Gratulerer med dagen, min kjære», fortsetter hun – og legger til at hennes ønske for Bruce Willis på 68-årsdagen er at folk fortsetter å be for ham.

Diagnosen

Frontotemporal demens, også kalt frontallappsdemens, karakteriseres av endringer i personlighet, atferd og språk, spesielt tidlig i forløpet. Diagnosen er en felles betegnelse på demens, som skyldes skader i fremre del av hjernen.

Afasi er en svikt i evnen til å bruke og forstå ord, selv om både muskler og nerveforsyninger som deltar i talefunksjonen er intakt.

Med eksen og alle barna

Willis’ ekskone, Demi Moore (60), deler også video på Willis’ bursdag av at både hun og Emma synger bursdagssangen. Til stede er også Bruce og Demis tre voksne døtre og svigersønner – samt Emma og Bruce sine to små jenter.

«Elsker deg og elsker familien din», skriver Demi.

Videoen viser for øvrig at Rumer Willis (34), eldstebarnet til Bruce Willis og Demi Moore, er høygravid. Bruce og Demi blir altså snart besteforeldre for aller første gang.

Videoen viser en tilsynelatende fornøyd Bruce som hylles av sine nærmeste, mens kona serverer en pai med lys på.

Ekskona og Willis nye kone er nære venner, og storfamilien har gang på gang vist hvor sammensveiset de er – også i denne tunge fasen.

Emma konkluderer på InstaStory, under et bilde av hele familien, med at det ble en fin bursdagsseiring.

Da Willis’ diagnoser ble kunngjort, og da de i fjor ble klart at hans eventyrlige filmkarriere måtte settes punktum for, sendte begge de to kvinnene i fellesskap ut samme melding.

EKTEPAR: Bruce Willis og Emma Heming Willis i New York i 2019.

Willis var gift med Demi Moore fra 1987 til 2000, og giftet seg med Emma Heming Willis i 2009.

Blant Bruce Willis’ mest berømte filmer, er «Die Hard»-serien, «Den sjette sansen», «Pulp Fiction», «Looper», «Nobody’s Fool», «Moonrise Kingdom», «12 Monkeys» og «Sin City».’

Her er noen tilbakeblikk: