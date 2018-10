KJENDISTETT: F.v.: Odd-Magnus Williamson og Tinashe Williamson, Espen Selvig og Rebecca Medbøe, Jenny Skavlan og Live Nelvik, Fredrik Græsvik og Tuva Ørbeck Sørheim– og regissør Marius Holst med hovedrolleinnehaverne Tobias Santelmann og Aksel Hennie. Foto: HEIKO JUNGE, NTB scanpix

Kinopublikum preget etter visningen av «Mordene i Kongo»

FILM 2018-10-23T20:17:00Z

COLOSSEUM KINO (VG) Aksel Hennie (42) var selv svært rørt, og mange av gjestene strevde med å finne ordene etter å ha sett den kontroversielle filmen.

Publisert: 23.10.18 22:17 Oppdatert: 23.10.18 23:07

– Jeg er litt overveldet, jeg må innrømme det, sier Aksel Hennie til VG.

– Man lager jo ikke film for seg selv, men for alle andre. Det var stort å oppleve at de var der, var så til stede. Det betyr enormt mye for meg. Alle følelser jeg har rundt dette, blir veldig forsterket, sier en berørt Hennie til VG.

Aksel Hennie på rød løper : – Svaret finnes i filmen

Da festpremieren var over på Colosseum kino i Oslo, sto seks leddbusser parat for å frakte de mange hundre spesielt inviterte gjestene til samling på Taket på Steen og Strøm.

Musiker Espen «Dansken» Selvig (40) var veldig grepet av det han hadde sett.

– Dette må nesten få lov til å synke inn – det er en jævlig sterk fortelling, sier han til VG etter visningen.

– Tobias Santelmann og Aksel Hennie gjør en helt enestående jobb. Jeg tror på historien. Og den viser en annen side ved Afrika. Dette er en slags norsk «Heart of Darkness», sier han og sikter til 1899-novellen til Joseph Conrad, nettopp fra Kongo.

Oppdatert ? Derfor får ikke presse og anmeldere se filmen før onsdag

Espen Thoresen (60), komiker og programleder, mener filmen er flott laget.

– Vi fikk ikke servert noen heltehistorie her. Jeg var redd Joshua French skulle bli fremstilt som litt for kul, men det gjorde han ikke. Etter mitt skjønn insinuerer filmen at de er skyldige, at de var to villfarne lykkejegere som befant seg på et sted de ikke skulle være, sier Thoresen – som roser hovedrolleinnehaverne for dyktige skuespillerprestasjoner.

Programleder Live Nelvik (35) var sjeldent ordknapp:

– Jeg er litt tom for ord akkurat nå. Men jeg er imponert over rolleprestasjonene. Både Aksel og Tobias gjør en fantastisk innsats.

VG besøkte filmsettet i Kongo : Slik spiller de Moland og French

Skuespiller og programleder Jenny Skavlan (32) beskriver filmen som «visuelt vakker»:

– Samtidig er handlingen stygg. Jeg vil si at det er stygg film på en vakker måte. Jeg får jo også vite mer enn jeg visste på forhånd.

Omstridt film med tragisk bakteppe : Kaller det likevel festpremiere

Skuespiller og komiker Odd-Magnus Williamson (38) så filmen sammen med kona Tinashe Williamson (33).

– En meget bra film. Aksel er alltid solid, men Tobias er også helt eksemplarisk her, sier Tinashe før «Odda» skyter inn:

– Jeg stiller meg hundre prosent bak det. Dette er ingen heltehistorie, som noen har fryktet at det skulle bli, og det er det beste med hele produksjonen. Produsentene har ikke falt for fristelsen å benytte seg av unødvendig patos.

– Men er dere noe klokere med tanke på skyldspørsmålet?

– Akkurat det vil jeg ikke ta stilling til. Filmen tvangsfôrer heller ikke seerne, svarer Williamson.

Fredrik Græsvik (51), utenrikskorrespondent i TV 2, er imponert over det han har sett. Han mener at filmen fortsatt etterlater en usikkerhet om hva som skjedde den mainatten i 2009 .

– Men jeg tror likevel at sannheten kanskje kan ligge i denne filmen. De to hovedrollene er vanvittig godt spilt. Jeg kjente jo begge originalene, både Joshua French og Tjostolv Moland, sier Græsvik.

Skuespiller Christian Skolmen (47) hadde vanskeligheter med å finne ordene.

– Det er krevende å skulle uttale seg sånn rett etter å ha sett filmen. Man blir veldig ettertenksom. Men den er fantastisk, og jeg ble litt klokere. Det er i hvert fall ingen heltefilm, mener han.

Ine Jansen (45), som har en rolle i filmen, gledet seg over å se resultatet med venner og familie.

– Jeg er veldig fornøyd. Dette har vært en spennende erfaring for meg, sier hun.

Både Tobias Santelmann (38) og Aksel Hennie hadde med seg samboerne sine på visningen, henholdsvis Jennifer Bråthen (40) og Karoline Hegbom (27). De styrte imidlertid unna den røde løperen.

Filmen har ordinær premiere over hele landet førstkommende fredag.